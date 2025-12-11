Συγχαρητήρια Τασούλα προς K. Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup: Η επιτυχία του αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.