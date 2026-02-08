Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνώνται τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που λειτουργούσαν ως «οχήματα».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η έρευνα δρομολογείται μετά το πολυσέλιδο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες και βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ εκτός από την κλήση μαρτύρων και την αξιολόγηση των στοιχείων, ο εισαγγελέας θα ερευνήσει το πόθεν έσχες περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ και των υπευθύνων των εταιρειών.

Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το πόρισμα, περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεγχόμενοι εμφανίζονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η Αρχή φέρεται να αποδίδει κεντρικό ρόλο στον Γιάννη Παναγόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, καθώς και αποφασιστικό λόγο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να κινήθηκε ποσό σχεδόν 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να δόθηκε «χέρι με χέρι». Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων, καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της έρευνας

Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένες από τις εταιρείες φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που εγείρει το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου με σκοπό την απόκρυψη της διαδρομής του χρήματος.

Επόμενα βήματα

Δεδομένο θεωρείται ότι τα επόμενα 24ωρα ανοίγει ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, με τη δικογραφία να αναμένεται να χειριστεί ο οικονομικός εισαγγελέας, προκειμένου να διακριβωθεί η τέλεση των κακουργημάτων που περιγράφονται στο πόρισμα.

Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αιτιολογήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, με την έρευνα να εξετάζει εάν η περιουσιακή τους κατάσταση συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει και σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες.