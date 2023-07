Στόλτενμπεργκ: Ιστορικό βήμα - Πράσινο φως από Τουρκία για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει στο κοινοβούλιο το αίτημα της Σουηδίας για ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ από το Βίλνιους.

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω (…) ότι ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το ενταξιακό πρωτόκολλο για τη Σουηδία στη μεγάλη Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατόν και να συνεργαστεί στενά με το κοινοβούλιο για να διασφαλίσει την επικύρωσή του», είπε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM , President Erdogan has agreed to forward #Sweden 's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

Η ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας θα είναι ένα «ιστορικό βήμα», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να δώσει ο ίδιος λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει η τουρκική πλευρά αλλά επέμεινε ότι πρόκειται για μια «σαφή δέσμευση» και ότι ο Ερντογάν είπε ότι θα συμβεί «το συντομότερο δυνατόν».

Όσον αφορά την Ουγγαρία, που επίσης δεν έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα είναι η τελευταία χώρα που θα εγκρίνει το πρωτόκολλο.

Ο Στόλτενμπεργκ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

«Κάναμε ένα μεγάλο βήμα» προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία έκανε ένα «μεγάλο βήμα» προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αφού κατέληξε σε συμφωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επικύρωση του αιτήματός της, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

«Αισθάνομαι πολύ ωραία, αυτός ήταν ο στόχος μου εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση σήμερα και κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα» προς την ένταξη, είπε ο Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και τον Ερντογάν. «Είναι μια καλή ημέρα για τη Σουηδία», πρόσθεσε.

Ο Κρίστερσον είπε ότι δεσμεύτηκε να εκπληρώσει όλα τα μέρη του τριμερούς μνημονίου με την Τουρκία και τη Φινλανδία. «Δεν δώσαμε καμία άλλη δέσμευση πέραν αυτών που περιγράφονται στην τριμερή συμφωνία και στη νέα διμερή συμφωνία ασφαλείας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ, ο Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το ενταξιακό πρωτόκολλο στο κοινοβούλιο αφού η Σουηδία υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει ενεργά την προσπάθεια της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την απόφαση του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να στηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Μπάιντεν δήλωσε «έτοιμος» να εργαστεί με τον Ερντογάν για την προαγωγή της άμυνας και της αποτροπής στην ευρωατλαντική περιοχή, προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί» να υποδεχτεί τη Σουηδία ως το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ.

Από το Βερολίνο, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «άνοιξε επιτέλους ο δρόμος» για την επικύρωση του ενταξιακού πρωτοκόλλου της Σουηδίας από το τουρκικό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ, η Σουηδία δέχτηκε «ως μέλος της ΕΕ να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες για την επανενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και να συμβάλει για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και την απελευθέρωση της βίζας».

Tο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα «καλωσορίζει την απίστευτα θετική και παραγωγική πρόοδο που έγινε σήμερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους προς την τελική επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό πιστώνεται στην ισχυρή ηγεσία του πρωθυπουργού της Σουηδίας που εργάστηκε άοκνα για ένα πιο ασφαλές μέλλον για τη Σουηδία».

We welcome the incredibly positive & constructive progress at #VilniusNATOSummit made today towards the final ratification of Sweden’s membership of NATO. This is a credit to the strong leadership of @SwedishPM who has worked tirelessly to deliver a more secure future for Sweden.