Συνάντηση Ερντογάν - Μισέλ στο Βίλνιους

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε την Δευτέρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αφού νωρίτερα συνέδεσε το «πράσινο φως» της Άγκυρας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην ΕΕ, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Παραμονή της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, ο Τούρκος πρόεδρος, που μπλοκάρει εδώ και 14 μήνες την ένταξη της Σουηδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, έθεσε έναν νέο όρο για να άρει το βέτο του: την επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται σε νεκρό σημείο εδώ και πολλά χρόνια.

Για μία καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, έκανε λόγο ο Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι «διερευνήθηκαν ευκαιρίες για να επαναφέρουμε τη συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας στο προσκήνιο και να αναζωογονήσουμε τις σχέσεις μας».

Good meeting with President @RTErdogan at #NATOsummit.



Explored opportunities ahead to bring 🇪🇺-🇹🇷 cooperation back to the forefront & re-energise our relations.



EUCO has invited HRVP & @EU_Commission to submit report with a view to proceed in strategic & forward-looking manner pic.twitter.com/sIvOfXnfws