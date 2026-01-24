Μ. Συρεγγέλα

Η χώρα χρειάζεται έναν ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η μετάπτωσή του στην ΑΑΔΕ, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πρώτο αναγκαίο βήμα.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας εξαρχής ήταν «όλα στο φως», χωρίς σκιές και αστερίσκους. Ζητήσαμε Εξεταστική για να αναδείξουμε τις διαχρονικές ευθύνες, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουμε την Προανακριτική.

Στόχος μας είναι να «σπάσουμε» πολλά αποστήματα της «γκρίζας» πλευράς της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από αυτά.

Όλοι θέλουμε να βρεθούν λύσεις. Έχουμε αναλάβει την ευθύνη και γι’ αυτό τέσσερις μήνες και πλέον μετά την πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας επιβεβαιώνουν, παρά τις προσπάθειες κάποιων εκπροσώπων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μετατρέψουν τις συνεδριάσεις σε μια οχλοβοή, σε ένα θέαμα για τηλεοπτικά σόου με μία τοξική διάθεση. Μέσα στις πάνω από 300 ώρες εργασιών της εξήχθησαν σημαντικά πολιτικά συμπεράσματα, τα οποία καλό θα είναι όλοι να τα λάβουμε υπ' όψιν.

Ανατρέχοντας κανείς στο υλικό των συνεδριάσεων, μπορεί να διαπιστώσει ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί από την πρώτη της μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ισονομίας, όπου κλήθηκαν ήδη περίπου 70 πρόσωπα να καταθέσουν και τα οποία συνεισφέρουν στη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού.

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές και όχι ποινικές.

Η ίδια η κα Τυχεροπούλου επιβεβαίωσε τις παθογένειες οι οποίες διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του Οργανισμού και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους. Το σύστημα των εικονικών βοσκοτόπων, των ψευδών δηλώσεων και των κλειστών κυκλωμάτων στα ΚΥΔ είναι αυτά ακριβώς που αποδόμησαν τη σχέση εμπιστοσύνης του αγρότη με το Κράτος και αυτά που διορθώνουμε σήμερα.

Ενδεικτική ήταν και η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, που αποτέλεσε την πλήρη πολιτική δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αποδόμησε οριστικά το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

Εμείς συνεχίζουμε με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να φθάσουμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό και δίκαιο, αλλά πάνω από όλα υπεράνω κάθε αμφιβολίας μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας.

Αυτός είναι και ο λόγος που δόθηκε πράσινο φως από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη σύσταση της κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα του αγροτικού τομέα, με πρόεδρο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Οικονόμου, ενώ το προεδρείο θα είναι διακομματικό με αντιπρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

*Η Μαρία Συρεγγέλα είναι βουλευτής της ΝΔ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών.