Την Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 11.20, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη Βαρόνη Beeban Kidron, Μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 - Children in the age of AI», στο Ωδείο Αθηνών.