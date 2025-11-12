Ο Ανάλγητος

Ο επόμενος στόχος των Αμερικανών είναι τα λιμάνια. Το σχέδιο άρχισε να ξετυλίγεται στην πλήρη του έκταση με την άφιξη της Κίμπερλι στην Αθήνα. Ο στόχος είναι προφανής: Να περιοριστεί η επιρροή των Ρώσων και των Κινέζων στην Ελλάδα. Στο «κόλπο» μπαίνει και η DFC, χρηματοδοτώντας όλες εκείνες τις επιχειρηματικές κινήσεις που θα δημιουργήσουν ένα νέο status στα λιμάνια της χώρας.

Μετά τα ενεργειακά οι Αμερικανοί βάζουν μπροστά το σχέδιο μείωσης της επιρροής των Ρώσων και των Κινέζων στην Ελλάδα. Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σηματοδοτεί την έναρξη της «επιχείρησης». Εν ολίγοις ο πόλεμος για τα λιμάνια μόλις ξεκίνησε! Και η Κίμπερλι δείχνει να είναι καλά διαβασμένη και ικανή να φέρει την αποστολή εις πέρας.

Στελέχη της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σκανάρουν τη χώρα για να βρουν τα κατάλληλα projects που θα στηρίξουν όλο το εγχείρημα. Η δημιουργία λιμανιού στην Ελευσίνα για τη μεταφορά εμπορικού και στρατιωτικού υλικού, δίπλα στην Onnex και σε απόσταση αναπνοής από μεγάλα logistics parks βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Στην ουσία ο στόχος είναι να περιοριστεί η Cosco και να δημιουργηθεί ένα νέο οικοσύστημα μεταφοράς προϊόντων και logistics.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα ήθελαν να δουν κάτι γρήγορο. Στην παρούσα φάση, όμως, κρίνεται δύσκολη η αλλαγή μετοχικών συσχετισμών στον ΟΛΘ. Στην δύσκολη αυτή εξίσωση η DFC απαντά με την χρηματοδότηση του μεγάλου έργου των Goldair, Άκτωρ και Trade Estates στο στρατόπεδο Γκόνου. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα νέο logistics center δίπλα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα τροφοδοτεί τα Βαλκάνια και από εκεί την Κεντρική Ευρώπη με προϊόντα.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει για τον σχεδιασμό Μαξίμου για την Περιφέρεια με συνεχείς επισκέψεις στελεχών της ΝΔ και του ίδιου του πρωθυπουργού. Στόχος να αυξηθεί η συσπείρωση και να επικοινωνηθούν τα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται.

Για παράδειγμα όπως μου έλεγαν μόνο στη Δυτική Μακεδονία στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται 350 έργα προϋπολογισμού 3,7 δισ. ευρώ!

Ο Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες προκειμένου να ξεμπλοκαριστούν τα κεφάλαια για όσους αγρότες δικαιούνται τις επιδοτήσεις. Ήδη ο αντιπρόεδρος έχει καταθέσει σχετικό φάκελο στην Κομισιόν και υπάρχει αισιοδοξία πως έως τέλος Νοεμβρίου θα κατατεθούν περί τα 700 εκατ. ευρώ προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης και άλλα 300 εκατ. ευρώ έως τέλος του έτους.

Κινητικότητα αναπτύσσεται και από τον Νίκο Δένδια. Μαθαίνουμε πως έρχεται η υλοποίηση σημαντικών συμφωνιών με τη Λευκωσία στην αμυντική τεχνολογία, απόρροια της επίσκεψής του στη Μεγαλόνησο. Drones και καινοτομία βρίσκονται σε πρώτο πλάνο καθώς ο υπουργός έχει θέσει ως στόχο του τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ανάλγητος