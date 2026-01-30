Κυρ. Μητσοτάκης από Καστέλι: Η Κρήτη αλλάζει - Το 2028 σε λειτουργία το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα ότι «η Κρήτη αλλάζει», κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι, όπου υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού.

«Μπαίνει με ταχύτητα στην τρίτη 10ετία του 21ου αιώνα λύνοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν και θωρακίζεται με έργα υποδομής» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το 2028 θα τεθεί σε λειτουργία το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη.

Όπως τόνισε «το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης» ενώ παράλληλα σημείωσε «τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου».

Εκφράζοντας τη χαρά του για την επίσκεψη αυτή, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «το πιο σημαντικό εργοτάξιο στην χώρα» σημειώνοντας ότι «το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελιού θα λειτουργήσει το 2028».

«Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο η κατασκευή το οποίου προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι κύριε υπουργέ για την σήμερα υπεγράφη και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας. Έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει θα τηρηθεί», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε, ακόμα, ότι «ως Κρητικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πιστεύω ότι η λύση που έχει δοθεί η προστατεύει αφενός σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, από την άλλη μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες στο αεροδρόμιο με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι που θα κριθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα κλείνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής που θα της δώσουν μία πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Και ας αναλογιστεί κανείς τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Κάνοντας, δε, αναφορά στα έργα για τον ΒΟΑΚ που «έχουν μπει για τα καλά στις ράγες», ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «ως πρωθυπουργός και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μία μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός πια ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και όπως είπα προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής που τόσο χρειαζόταν».

«Ο κρητικός αέρας μας γεμίζει αισιοδοξία» σχολίασε κατά την άφιξή του ο πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του «που είμαστε όλοι εδώ»

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον χώρο του διαδρόμου απογείωσης και στον υπό κατασκευή τερματικό σταθμό, όπου ενημερώθηκε για την πορεία εγκατάστασης εξοπλισμού και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που έγινε μετά και την έγκριση επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα, ώστε το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί με αποτελεσματικότητα και άνεση εκατομμύρια ταξιδιώτες. Οι εργασίες έχουν περατωθεί σε βαθμό 67% και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2028.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόταν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τοπικούς βουλευτές, στελέχη της αυτοδιοίκησης όπως και τοπικά στελέχη της ΝΔ, παρέστη στην υπογραφή σύμβασης του διαγωνισμού για τα συστήματα αεροναυτιλίας, παρουσία και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργου Περιστέρη.

Τη συμφωνία συνυπέγραψαν ο κ. Δήμας, ο εκτελών χρέη Διοικητού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώρου Βαγενάς και ο γενικός διευθυντής του ΔΑΗΚ ΑΕ Νίκος Αναστασίου.

Η κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα θα αναβαθμίσει δραστικά τη δυνατότητα της Κρήτης τόσο να υποδέχεται επισκέπτες όσο και να λειτουργεί ως κόμβος και ενδιάμεσος σταθμός για μετακινήσεις στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα συνδέεται οδικά με τον νέο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), με άξονες συνολικού μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων, διευκολύνοντας κατοίκους και επισκέπτες. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ που θα οδηγεί στον αερολιμένα και να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Με πολύ μεγάλη χαρά, επισκέπτομαι σήμερα ίσως το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα, το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο θα λειτουργήσει το 2028.

Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, η κατασκευή του οποίου προχωράει με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι, κ. Υπουργέ, γιατί σήμερα υπεγράφη ουσιαστικά και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας, έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ορίσει θα τηρηθεί.

Ως Κρητικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πιστεύω ότι η λύση η οποία έχει δοθεί προστατεύει, αφενός, πολύ σημαντικά πολιτιστικά ευρήματα, από την άλλη, όμως, μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες του αεροδρομίου με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι το οποίο, εξάλλου, θα κριθεί τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Κρήτη αλλάζει. Η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, λύνοντας εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής τα οποία θα της δώσουν μια, πιστεύω, πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική, αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο “Καζαντζάκης”.

Ας αναλογιστεί κανείς και τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται για να ολοκληρωθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και για την Ελλάδα συνολικά.

Το 2028, όπως είπε και ο Υπουργός, θα έχουμε εδώ στην Κρήτη ένα από τα πιο σύγχρονα, αν όχι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το νησί, σε συνδυασμό με τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ο οποίος πια για τα καλά έχει “μπει στις ράγες”.

Νομίζω ότι ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μια μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός πια ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και, όπως είπα, προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία τόσο χρειαζόταν».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε από την πλευρά του: «Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο στο Καστέλι συνδυάζεται με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Όπως ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι ξεκινήσαμε και τελειώσαμε και τη διαδικασία με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, περιμένουμε τώρα και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προχωρούν και τα έργα σύνδεσης του αεροδρομίου του Καστελίου με τον ΒΟΑΚ, με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς από το καλοκαίρι.

Σήμερα, με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα και πλέον έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, για το 2028, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου, με όλα τα πιστοποιημένα, τα πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, σύμφωνα με την ΕΑSΑ, το ICAO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θέλω να κλείσω λέγοντας πως το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι αυτή τη στιγμή στο 67% της ολοκλήρωσης και θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο το οποίο όχι απλώς θα συνδυάζει την τεχνολογική αρτιότητα, αλλά θα έχει και μία εξαιρετική ισορροπία μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, της Κρήτης, και φυσικά θα μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Κρήτης συγκεκριμένα».