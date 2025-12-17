Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου - Μειωμένο το ενδιαφέρον των πολιτών για κόμμα Τσίπρα

Σαφές προβάδισμα διατηρεί για ακόμη μία φορά η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Pulse που δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29% στην εκτίμηση ψήφου και διατηρώντας σημαντική διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.

Στην περίπτωση κατανομής των αναποφάσιστων, το ποσοστό της ΝΔ είναι στο 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 11%, η Ελληνική Λύση 10%, το ΚΚΕ 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, η Νέα Αριστερά 2%, οι Σπαρτιάτες 1%, «Άλλο Κόμμα» 7%.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σαφές προβάδισμα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο στις 11 μονάδες και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9. Στη συνέχεια, έρχονται ΚΚΕ με 7% και ΣΥΡΙΖΑ με 5,5%.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Pulse, το βασικό κριτήριο ψήφου για τους πολίτες είναι η προοπτική και ελπίδα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους.

Ο ένας στους δύο θα ψηφίσει με βάση την ελπιδα, ενώ πολύ χαμηλότερα, στο 22%, είναι το κριτήριο της σιγουριάς. Ακόμη χαμηλότερα, στο 11%, βρίσκεται το κριτήριο της «τιμωρίας», γεγονός που αποδεικνύει ότι η κατάσταση στη χώρα έχει περιέλθει σε μία διαφορετική καμπή, σε σύγκριση με την εποχή των μνημονίων, όταν επικρατούσε η τιμωρητική ψήφος.

Ερωτήσεις πραγματοποιήθηκαν αναφορικά και με τα νέα κόμματα, τα οποία ενδέχεται να ενταχθούν στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Η δημοσκόπηση της Pulse δεν «μετρά» προς το παρόν έναν πιθανό πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Μετρά, ωστόσο, την επικείμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη κίνηση του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Το «κόμμα» Τσίπρα, αν και παρουσιάζει καθοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει ότι το 21% των ερωτηθέντων βλέπει «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» τη σύστασή του, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 12% που το αντιμετωπίζει «±ουδέτερα».

Το κόμμα Σαμαρά, παρουσιάζει πιο περιορισμένη προοπτική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αντλώντας από το κυβερνών κόμμα ψηφοφόρους.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών σε ότι αφορά τα κίνητρα με βάση τα οποία θα καταλήξουν στην επιλογή της ψήφου στις επόμενες εκλογές. Η «τιμωρία» καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό. Η περίοδος των μνημονίων, όταν οι πολίτες αισθάνονταν οργή και αγανάκτηση για τη χρεοκοπία της χώρας, φαίνεται να έχει παρέλθει. Τη θέση της έχει πάρει η προοπτική και η ελπίδα.

Οι πολίτες, πλέον, δεν επιθυμούν να «τιμωρήσουν». Τουναντίον, σταθμίζουν τα προγράμματα και αναζητούν την προοπτική για μία καλύτερη καθημερινότητα. Οι υποσχέσεις που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, χάνουν την ισχύ τους, καθώς οι γενιές που βίωσαν τα μνημόνια, αλλά και οι νεότεροι, αναζητούν ουσία, ρεαλισμό, αλλά κυρίως όραμα και σχέδιο.

Παράλληλα, το αποτύπωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόσο σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, όσο και σε επίπεδο στήριξης του κόσμου, αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Pulse.

Η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.