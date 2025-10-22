Στις Βρυξέλλες ο Κυρ. Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στις Βρυξέλλες μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το βράδυ της Τετάρτης συμμετείχε στο άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.-Αιγύπτου (σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών).

Την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό.

Ζητούμενο μέσα από αυτή τη νέα κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι, όπως αναμένεται να επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να βρεθεί ένα αποτέλεσμα ώστε να μην επιβαρύνονται με υψηλότερες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια τα νοικοκυριά στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπρόσθετα, θα ζητήσει να επιταχυνθεί η διαδικασία για περισσότερα δίκτυα και διασυνδέσεις.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει και τα επόμενα βήματα στα ζητήματα της Άμυνας, επιμένοντας στην προσέγγιση των 360 μοιρών, αλλά και στην ανάγκη αυτή η προσέγγιση να προστατεύει και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει, οι απειλές έρχονται και από τον Νότο και όχι μόνο από Ανατολάς.

Στη Σύνοδο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας, ενώ τo «παρών» αναμένεται να δώσει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.