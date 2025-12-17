Στις Βρυξέλλες ο Κυρ. Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτ. Βαλκανίων (pics)

Στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβάλλοντας την πάγια θέση της Ελλάδας που τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε και στην καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.

Νωρίτερα, κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι η διεύρυνση είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις του κάθε υποψήφιου κράτους-μέλους. Πρόκειται, προσθέτουν, για μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί μεταρρυθμίσεις και συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, η πάγια θέση τής χώρας μας - συμπληρώνουν - είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.