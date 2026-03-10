Στις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας ο Γ. Αντετοκούνμπο – Η επιστολή Μητσοτάκη που τον πρότεινε στη Μέτσολα

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε σήμερα τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τον κορυφαίο διεθνή μας και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κ Μέτσολα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Ολομέλειας της 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι, εν όψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.