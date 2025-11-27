Δημοσκόπηση GPO

Ξεκάθαρο προβάδισμα διατηρεί για ακόμη μια φορά η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 25,2%, ακριβώς διπλάσιο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star.

Έπειτα, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,4% και άνοδο 0,6%, το ΚΚΕ στο 8,5% με άνοδο 0,6%.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει και σε αυτή τη μέτρηση η Πλεύση Ελευθερίας που μετρήθηκε στο 5,8% με απώλειες 2,1%, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,1% με απώλειες 1,1%.

Η Φωνή Λογικής είναι στο 3% με οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, ενώ Νίκη Κίνημα Δημοκρατίας, ΜεΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3% στην πρόθεση ψήφου.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων μετρήθηκε από την GPO στο 13,3%.

Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%, με άνοδο 5 μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Star. Ακολουθούν η διαφθορά 15,9% και η Υγεία 5,1%.

Αρνητική αξιολόγηση για το ΠΑΣΟΚ

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.

Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%. Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα - ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω της κυκλοφορίας του βιβλίου του - εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 μονάδες.