Στήριξη του Δημόσιου Τομέα δεν είναι η υπεράσπιση των ελλειμμάτων

Η Ελλάδα που αντιστέκεται για να… αντισταθεί!

Όταν με την πανδημία υιοθετήθηκε η ηλεκτρονική διδασκαλία μέσω υπολογιστή, άρχισαν οι γνωστές οιμωγές για τους καθηγητές που δεν έχουν υπολογιστές και αυτούς της κάποιας ηλικίας που δεν είναι εκπαιδευμένοι στις νέες τεχνολογίες, άρα δεν μπορούν να οργανώσουν τα μαθήματα. Και παράλληλα οι οιμωγές για τα φτωχά παιδιά που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή τάμπλετ (των 100 ευρώ) για να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Σαν κερασάκι ήρθαν οι καταγγελίες των ριζοσπαστών της Αριστεράς (Νίκος Φίλης) που κατήγγειλαν κίνδυνο διαρροής των… προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Ο λόγος ήταν ότι οι γονείς των μαθητών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διδασκαλία, και έτσι θα αποχτούσαν γνώση των επιδόσεων των υπολοίπων μαθητών, εκτός του παιδιού τους. Και αυτό ήταν διαρροή προσωπικών δεδομένων τόσο ισχυρή (σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης), που για χάρη της θα έπρεπε να ακυρωθεί η ψηφιακή διδασκαλία και να πάει στράφι ο χρόνος των μαθητών !

Όταν επίσης λόγω πανδημίας έγινε υποχρεωτική η ανάληψη χρημάτων από τα ΑΤΜ, πάλι οι «κοινωνικά ανήσυχοι» επικαλέστηκαν «τα γεροντάκια» που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν και θα πέσουν θύματα στον κάθε τυχόντα στον οποίο θα ζητήσουν την συνδρομή του. Τελικά τα γεροντάκια έμαθαν να χρησιμοποιούν τα ΑΤΜ, και με βάση της ειδησεογραφία έκτοτε, τα μόνα χρήματα που τους κλέβουν δεν είναι από τη βοήθεια στην ανάληψη των ΑΤΜ, αλλά εκείνα που κρατάνε στο σπίτι τους!

Όταν έγινε υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων στην εφορία, πάλι ακούστηκε νέος σπαραγμός, γιατί πως θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν την ηλεκτρονικά την υποβολή δήλωσης τα γεροντάκια που πήγαιναν και στέκονταν στην ουρά της εφορίας; Τελικά τα γεροντάκια μια χαρά υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω του λογιστή τους, τον οποίο ούτως ή άλλως πλήρωναν για να τους συντάξει τη δήλωση.

Ο ίδιος θόρυβος αγανάκτησης ακούστηκε και όταν καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως θύμισε στο facebook φίλη εργαζόμενη στον ιατρικό τομέα. Οι αναπόφευκτοι συνδικαλιστές γιατροί ισχυρίζονταν ότι πολλοί από τον κλάδο τους, επιστήμονες άνθρωποι, δεν είχαν γνώσεις πληροφορικής και δεν ήξεραν να χειριστούν την σχετική πλατφόρμα ώστε να γράψουν συνταγές στους ασθενείς τους.

Τώρα με την ανακοίνωση για κλείσιμο των ΕΛΤΑ αχός βαρύς ακούγεται. Κόμματα, δημαρχέοι, κοινωνικοί αγωνιστές, καφενόβιοι ρήτορες, αγανακτισμένοι αναρωτιούνται τι θα κάνουν τα γεροντάκια, πως θα στέλνουν τα γράμματά τους και πως θα παίρνουν τις συντάξεις τους, πως θα πληρώνουν τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.

Στην εποχή που κανείς πια δεν στέλνει γράμμα, στην εποχή που με πάγια εντολή στην τράπεζα μπορείς να ξεμπλέξεις μια και καλή με την μηνιαία εμφάνιση στο ταχυδρομείο, εξακολουθούν το ίδιο τροπάρι «τι θα κάνουν τα γεροντάκια;». Ναι, υπάρχει και το θέμα της παράδοσης των συντάξεων, αλλά αυτή δεν θα σταματήσει. Οι διανομείς θα συνεχίσουν ως έχει την δουλειά τους.

Με ποιο τρόπο η ρύθμιση υπονομεύει την κοινωνική συνοχή όπως ισχυρίζεται η ερώτηση που κατέθεσαν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ; Μάλλον, επειδή τα γεροντάκια δεν θα κάνουν ουρά κάθε μήνα στο ταχυδρομείο να τα λένε μεταξύ τους για τις αρρώστιες τους, τους γιατρούς τους και ποια φάρμακα τους ανακούφισαν. Άλλη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής δεν διακρίνεται.

Ουσιαστικά η αιτία, όπως και σε σχετική ανακοίνωση του ΚΚΕ, είναι ο φόβος για την συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Να θυμίσουμε ότι τα ίδια έλεγαν και για τον προβληματικό ΟΤΕ, και για τη ΔΕΗ, και για την Ολυμπιακή.

Πώς προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον (το συμφέρον του λαού) με ζημιογόνους κρατικούς οργανισμούς που πληρώνονται κάθε χρόνο από τους φόρους των πολιτών; Στην ίδια ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουμε: «παρά την κρατική ενίσχυση των 280 εκατομμυρίων που δόθηκε για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό, τα ΕΛΤΑ βρίσκονται και πάλι σε τροχιά οικονομικού αδιεξόδου…».

Αυτά τα 280 εκατομμύρια ήταν από τους φόρους του ελληνικού λαού. Εξυγίανση και εκσυγχρονισμός που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει - και - κλείσιμο κάποιων καταστημάτων. Αν η κυβέρνηση εφάρμοσε την συνταγή πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, να το υποδείξουν. Και η κυβέρνηση να αναθεωρήσει για κάποιες περιοχές που ίσως χρειάζονται οπωσδήποτε η συνέχιση των καταστημάτων. Αλλά η γενική αρχή μην πειραχτεί τίποτα επειδή είναι δημόσιο, αποβαίνει τελικά κατά του δημοσίου.

Η τακτική τους θυμίζει τον Συνασπισμό εποχής Ολυμπιακής, η οποία είχε χασούρα 900 χιλιάδες ευρώ την ημέρα. Ζητούσε να μην κλείσει αλλά να εξυγιανθεί. Όμως εξυγίανση σήμαινε απολύσεις και μείωση μισθών. Άλλος μαγικός τρόπος δεν υπήρχε. Αγέρωχοι οι συνδικαλιστές αντιδρούσαν, και η τότε αντιπολίτευση τους στήριζε. Τα αποτελέσματα γνωστά…

Όποιος είναι υπέρ το δημοσίου τομέα, θα πρέπει να είναι και κατά της σπατάλης χρημάτων του λαού, όπως η περίπτωση των ΕΛΤΑ. Η κοινωνική πολιτική του Οργανισμού σταματάει στο να φέρνουν τις συντάξεις στα γεροντάκια. Και αυτό θα συνεχίσουν αν το κάνουν. Και φυσικά να μην απολυθούν οι υπάρχοντες υπάλληλοι - που δεν θα απολυθούν.

Τα 280 εκατομμύρια που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν να έχουν διοχετευθεί π.χ. στη δημόσια Υγεία. Αυτή είναι πραγματική στήριξη του δημόσιου τομέα. Όχι η στήριξη διαρκών ελλειμμάτων που μπορούν να αποφευχθούν.