Στην Αθήνα ο Μπαράκ Ομπάμα τον Ιούνιο

Στην Αθήνα θα έρθει τον Ιούνιο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, για να συμμετάσχει στο συνέδριο SNF Nostos τον Ιούνιο του 2023 (21-23 Ιουνίου), όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στο φετινό SNF Nostos Conference, ο Ομπάμα θα μιλήσει για τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης είναι η ψυχική υγεία.

Η ανακοίνωση του Obama Foundation

Οπως αναφέρει το Obama Foundation σε χθεσινή ανακοίνωσή του: «Τον Ιούνιο 2023, το πρόγραμμα Obama Foundation Leaders διοργανώνει συνέδριο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και των 105 Obama Leaders που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η διοργάνωση του συνεδρίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εξάμηνης διαδρομής των συμμετεχόντων του προγράμματος, με σκοπό την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, προσφέροντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να καλλιεργήσουν σχέσεις με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κλάδους, και να αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα ως μέλη του διεθνούς δικτύου ηγετών του Obama Foundation».



«Kατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα συμμετάσχει στο SNF Nostos Conference του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)».

Το ΙΣΝ έχει υπερήφανα υποστηρίξει τόσο την κατασκευή του Obama Presidential Center στο Σικάγο των ΗΠΑ, όσο και την υλοποίηση του προγράμματος Obama Foundation Leaders (περισσότερα θα ανακοινωθούν σύντομα).

Το SNF Nostos Conference αποτελεί μέρος του SNF Nostos, που διοργανώνεται από το ΙΣΝ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στην Αθήνα, από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου. Η ανοιχτή προς όλους διοργάνωση περιλαμβάνει τους Διαλόγους του ΙΣΝ, το SNF Nostos Run, και συναυλίες με διεθνείς καλλιτέχνες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα επισκέπτεται το ΚΠΙΣΝ. Το 2016, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διεθνούς επίσκεψής του, στο πλαίσιο της διακυβέρνησής του, είχε εκφωνήσει μια συγκινητική, αξέχαστη ομιλία από τη σκηνή της Αίθουσας «Σταύρος Νιάρχος».

Η ανακοίνωση του Ι.Σ.Ν.

Το θέμα της ψυχικής υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερο και πολυδιάστατο ζήτημα που σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να το εξαντλήσουμε στις δύο ημέρες του συνεδρίου. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να θίξουμε πλήθος σημαντικών ζητημάτων, ιδωμένων από πολλές, διαφορετικές οπτικές. Να θίξουμε ζητήματα που μας απασχολούν όλους στην καθημερινότητα ή σε συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μας και, ταυτόχρονα, να αναδείξουμε λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό θέματα που απασχολούν πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Πρόθεσή μας είναι, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό iMEdD (incubator for Media Education and Development), αλλά και με τη βοήθεια μιας επιτροπής που απαρτίζεται από νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο (SNF Nostos Youth Advisory Committee) να εξετάσουμε την ψυχική υγεία όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά και κατανοητά για όλους, στις 21, 22 και 23 Ιουνίου. Σε αυτές τις συζητήσεις, με τη συνεργασία επιστημόνων και ειδικών από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, θέλουμε να είμαστε όλοι όχι απλά θεατές αλλά ενεργοί συνομιλητές. Θέλουμε να ακουστεί κάθε ερώτημα, κάθε άποψη, κάθε αντίρρηση, κάθε φωνή.

Αναλυτικότερα, στο SNF Nostos Conference θα ξεκινήσουμε εστιάζοντας στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, ακούγοντας από τους ίδιους τους νέους τα ζητήματα που τους απασχολούν και αντιμετωπίζουν. Με τη συμμετοχή ειδικών από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, θα συζητήσουμε ευρήματα της πολυσχιδούς έρευνας της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων*, που υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, η οποία προσεγγίζει έναν συνολικό προϋπολογισμό άνω των $750 εκατομμυρίων. Εξετάζοντας παραδείγματα από προσπάθειες της Πρωτοβουλίας για την Υγεία στον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και ευρύτερα από φορείς ανά τον κόσμο, θα συζητήσουμε, επίσης, τρόπους και πρακτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας για όλους, καθώς και για ευρύτερη ευαισθητοποίηση.

Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε, μεταξύ άλλων, για θέματα όπως τη βαθιά επίδραση της τεχνολογίας και τον ρόλο των video games στην ψυχική υγεία, την κανονικοποίηση της βίας και την επίδρασή της στα παιδιά, την επιδημία της μοναξιάς και τις συνέπειές της, την επίδραση της ψυχικής υγείας στην οικονομία μετά την πανδημία αλλά και την ψυχική υγεία στην τρίτη ηλικία. Επίσης, θα μιλήσουμε για το ψυχικό τραύμα σε γυναίκες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα trafficking, την ανάπτυξη νέων, υποσχόμενων θεραπειών και παραδείγματα για την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε αυτές, τον ρόλο της μουσικής, τη μακρά διαδρομή ενός νεαρού τρανς ατόμου προς τη φυλομετάβαση και την αποδοχή της νέας τους ταυτότητας από τον κοινωνικό του περίγυρο, και πολλά άλλα.

Στο SNF Nostos Conference, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο Barack Οbama. Ο Barack Οbama θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Μαζί μας θα είναι η βραβευμένη με Όσκαρ Goldie Hawn, η οποία πέρα από τη διεθνή καριέρα της στην υποκριτική, εδώ και δεκαετίες έχει αφιερωθεί στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών. Συγκεκριμένα, μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού MindUP, του οποίου είναι Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, προσπαθεί, από το 2003, να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία σε σχολεία, οικογένειες αλλά και σε κοινότητες, που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν «την απαραίτητη ψυχική ανθεκτικότητα για το σχολείο αλλά και για ολόκληρη τη ζωή τους».

Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν επίσης επιστήμονες και ειδικοί από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως μεταξύ άλλων, οι (σε αλφαβητική σειρά): Έφη Βαγενά, Καθηγήτρια Βιοηθικής ETH Zürich, Ruth Faden, Ιδρύτρια, Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Nicole Hockley, Συνιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Sandy Hook Promise, David Hogg, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, March For Our Lives, Harold Koplewicz, Ιδρυτικός Πρόεδρος & Ιατρικός Διευθυντής, Child Mind Institute, Sunitha Krishnan, Επικεφαλής και Συνιδρύτρια Prajwala, Sander Markx, Διευθυντής Ψυχιατρικής Ακριβείας, Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, Γιώργος Μόσχος, πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα, Διευθυντής του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής, Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Mike Nikonchuk, Διευθυντής Προγράμματος «Τραύμα & Βίαιες Συγκρούσεις», Beyond Conflict, Olayinka Olusola Omigbodun, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Πρύτανης, University of Ibadan College of Medicine, Νιγηρία, Marisol Orihuela, Κλινική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής, Yale Law School, Madeline Singas, Αναπληρώτρια Δικαστής, New York State Court of Appeals, Amanda Ryan-Smith, Eπικεφαλής Ανάπτυξης, The Trevor Project, και Van Yu, Επικεφαλής Ιατρικός Διευθυντής, Center for Urban Community Services, Janian Medical Care.