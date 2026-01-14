Κ. Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με τους αντιπροσώπους των 14 μπλόκων

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν πριν από λίγο οι εκπρόσωποι δεκατεσσάρων μπλόκων αγροτών και κτηνοτρόφων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου .

Στον διάλογο συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Γκέλας και Γιάννης Ανδριανός, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στη συνάντηση θα τεθούν τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ θα δοθούν και περαιτέρω διευκρινίσεις για όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφεραν κατά την άφιξή τους οι εκπρόσωποι, περί τα 80 χιλιάδες είναι τα προβληματικά ΑΦΜ με το ΑΤΑΚ στην Μακεδονία και σε αυτό θα δοθεί σήμερα έμφαση.