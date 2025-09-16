Στη γκλίτσα του τσομπάνη

Σε μια παράγραφο πέντε φράσεων ο Ευάγγελος Βενιζέλος - εις εκ των 10 πολιτικών προσώπων που βρέθηκαν στη δίνη της Νοβάρτις - συμπύκνωσε την ουσία της καταδίκης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, της Μαρίας Μαραγγέλη και του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη.

Των δυο μαρτύρων των οποίων ο χαρακτηρισμός ως «δημοσίου συμφέροντος» έπασχε από την πρώτη στιγμή από ακυρότητα, ενώ οι ίδιοι το Σεπτέμβριο του 2019 στην Ειδική Προκαταρκτική Επιτροπή που είχε συσταθεί για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, είχαν ομολογήσει ότι δεν διέθεταν στοιχεία για εμπλοκή και χρηματισμούς πολιτικών προσώπων. Παρά μόνο ότι είχαν εισφέρει πιθανολογήσεις.

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου» σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου για τους Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όταν το πολιτικό δηλητήριο έρρεε μέσα από έωλες και ανυπόστατες κατηγορίες για χρηματισμούς που βασίζονταν σε όσα θεωρούσαν «πιθανά» ή όσα υπέθεταν οι ψευδομάρτυρες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποφαίνονταν « Πρόκειται για σκευωρία που εξελίχθηκε σε κατάλυση και αλλοίωση θεμελιωδών αρχών του πολιτεύματος: Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και του σεβασμού της Δικαιοσύνης».

Την τιμωρία όχι μόνο των φυσικών αυτουργών «αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!» ζήτησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επισημαίνοντας ότι πρέπει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά και να απονεμηθεί Δικαιοσύνη.

Τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υπέδειξε σαφώς ως τους ηθικούς αυτουργούς ο Άδωνις Γεωργιάδης προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει αγωγή στους δυο καταδικασθέντες. «Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές.

Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο.

Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές» ανέφερε ο υπουργός Υγείας. Ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος αντιμετώπισε την καταδίκη των δυο κουκουλοφόρων μαρτύρων ως απόδοση του δικαίου.

«Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε, το δίκαιο αποδόθηκε» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωση που έβγαλε για την καταδίκη των ψευδομαρτύρων - με τη βούλα της Δικαιοσύνης πλέον - ξύνεται επικίνδυνα στη γκλίτσα του τσομπάνη. Ομοίως ο Π. Πολάκης.

Ο πρώτος ο οποίος τον Ιανουάριο του 2017 σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, προεξοφλεί ότι υπάρχουν για τη Novartis «πολιτικές και ποινικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας».

Ένα μήνα αργότερα από τηλεοράσεως - χωρίς προφανώς να αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα που θα αποκτούσε η παραδοχή του - δήλωνε ότι οι εκ των υστέρων προστατευόμενοι μάρτυρες, «κελάηδησαν» γιατί τους έπιασαν με τη «γίδα στην πλάτη». Προστατευόμενοι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος υπό εκβιασμό; Δώστε να μην σας δώσουμε; Μπορεί να έχει ατροφήσει ;Παντελώς το ενδιαφέρον για τα πολιτικά και παραδικαστικά κέντρα που ξεκίνησαν τις διαδικασίες του «μεγαλύτερου» πολιτικού σκανδάλου της μεταπολίτευσης, αλλά όχι και η μνήμη.