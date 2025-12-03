Στη Βουλή η Γκίλφοϊλ - Συνάντηση με τον Ν. Κακλαμάνη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Στη Βουλή η Γκίλφοϊλ - Συνάντηση με τον Ν. Κακλαμάνη

03/12/2025 • 14:57
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/12/2025 • 14:57
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή βρέθηκε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Συγκεκριμένα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έφτασε λίγο πριν τις 14:30 στη Βουλή, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσία της νέας πρέσβειρας στο Κοινοβούλιο από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης την υποδέχθηκε με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και με θερμή χειραψία, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου της Βουλής ώστε να συζητήσουν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΒΟΥΛΗ