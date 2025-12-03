Στη Βουλή η Γκίλφοϊλ - Συνάντηση με τον Ν. Κακλαμάνη

Στη Βουλή βρέθηκε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Συγκεκριμένα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έφτασε λίγο πριν τις 14:30 στη Βουλή, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσία της νέας πρέσβειρας στο Κοινοβούλιο από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης την υποδέχθηκε με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και με θερμή χειραψία, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου της Βουλής ώστε να συζητήσουν.