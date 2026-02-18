Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για την υπόθεση με τα επιδόματα - «μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η πρώην προϊσταμένη στον ΟΠΕΚΑ και επί σειρά ετών στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Χατζηδάκη, αναφορικά με την υπόθεση για τα επιδόματα - «μαϊμού» ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, που αποκάλυψε χθες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όπως δημοσίευσε η «Ομάδα Αλήθειας».

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2023, όταν διοικητής του ΟΠΕΚΑ ήταν ο σημερινός γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλουμής, ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2020-2023, έπειτα από καταγγελίες για παράτυπες εγκρίσεις του επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022. Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Σημειώνεται πως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες, ενώ ο ΟΠΕΚΑ στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητήσει την παύση του εμπλεκόμενου στελέχους που είναι αποσπασμένο στο ΠΑΣΟΚ από το καλοκαίρι του 2022.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.