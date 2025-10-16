Στ. Καλαφάτης: Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη εξελίσσονται σε πυρήνες καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης

«Στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης από τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία ανταγωνιστικών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη τη χώρα», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο: "Clusters Day" που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη και του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο ίδιος πρόσθεσε: «Μέσω της Δράσης "Συστάδες Καινοτόμων Επιχειρήσεων", υποστηρίζουμε τη συγκρότηση και την ενίσχυση clusters που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με διεθνή προοπτική, την προώθηση της συνεργασίας και της τεχνολογικής μεταφοράς, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

«Δημιουργούμε κουλτούρα καινοτομίας», τόνισε ο κ. Καλαφάτης και χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του συνεδρίου δράση που αναδεικνύει τη δυναμική των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, οι οποίοι, όπως σημείωσε: «αποτελούν βασικούς πυλώνες της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την Τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία». Υπογράμμισε δε ότι: «Οι συνεργατικοί σχηματισμοί στην ενέργεια, την αγροδιατροφή, τις μεταφορές, τα υλικά και την ψηφιακή τεχνολογία, αποτελούν πλέον εφαρμοσμένα παραδείγματα καινοτομίας και αποδεικνύουν, ταυτόχρονα, ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να φέρει αποτελέσματα με διεθνή αντίκτυπο».

«Η Βόρεια Ελλάδα, και ειδικά η Θεσσαλονίκη, εξελίσσονται σε πυρήνες καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με διεθνή ακτινοβολία. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ενεργή συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και η ώριμη επιχειρηματική κουλτούρα που αναπτύσσεται στην περιοχή, αποτελούν θεμέλια για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», τόνισε ο κ. Καλαφάτης που αναφέρθηκε στις στρατηγικές συνεργασίες της χώρας μας με την OpenAI και την Google για την Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία ενσωματώνεται στην εκπαίδευση, το περιβάλλον και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επισήμανε δε ότι: «Το υπουργείο Ανάπτυξης, δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει θεσμικά τέτοιες προσπάθειες, στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης».