Η ΝΔ παραμένει πρώτη με 28,7% στην εκτίμηση ψήφου, κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών (28,3%), ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12,8%, δηλαδή με διαφορά 15,9 ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis, που διεξήχθη από 14 έως 20 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.300 ατόμων για λογαριασμό του Mega.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας από 6,2% τον Σεπτέμβριο στο 4,9%. Η Ελληνική Λύση διατηρεί υψηλό ποσοστό 11,7%, ενώ το ΚΚΕ εμφανίζει άνοδο από 8,1% σε 10% μέσα σε ένα μήνα.
Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 9,9%, ενώ αρκετά μικρότερα κόμματα κινούνται στο όριο εισόδου στη Βουλή: Φωνή Λογικής 3,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, ΜέΡΑ25 3,1%, ΝΙΚΗ 2,8% και Νέα Αριστερά 2%.
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- ΝΔ: 20,9%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%
- ΠΑΣΟΚ: 9,3%
- ΚΚΕ: 7,3%
- Ελληνική Λύση: 8,5%
- Νίκη: 2%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
- ΜέΡα25: 2,3%
- Νέα Αριστερά 1,4%
- Φωνή Λογικής: 2,6%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 14%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διαφορά μάλιστα 19 μονάδων, καθώς Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθούν με 6%.
Για το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα και Σαμαρά
Όσον αφορά τον αντίκτυπο ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 38% των ερωτηθέντων το βλέπει θετικά, το 50% αρνητικά, και το 12% παραμένει ουδέτερο ή δηλώνει αβεβαιότητα.
Το 24% δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, με το 11% να το θεωρεί πολύ πιθανό και το 13% αρκετά πιθανό, ενώ το 17% αναφέρει «πιθανόν όχι» και το 58% ξεκάθαρα «όχι».
Παρομοίως, για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 68% των ερωτηθέντων το βλέπει αρνητικά και το 20% πως «πιθανόν όχι» δεν θα το ψηφίσει, ενώ το 9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανόν και μόνο το 3% ότι θα το ψηφίσει.
Στο ερώτημα πως αξιολογούν την αξιωματική αντιπολίτευση το 81% την κρίνει αρνητική και μόνο το 10% απαντάει θετικά, ενώ αξιολογούν αρνητικά και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 79%.
Στο ερώτημα εάν οι πολίτες επιθυμούν πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, τα ποσοστά που καταγράφονται είναι 36% και 63%, αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποσοστά στο ερώτημα εάν επιθυμούν πρόωρες εκλογές με το 49% να είναι υπέρ και το 48% να τάσσεται κατά.