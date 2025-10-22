Η ΝΔ παραμένει πρώτη με 28,7% στην εκτίμηση ψήφου, κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών (28,3%), ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12,8%, δηλαδή με διαφορά 15,9 ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis, που διεξήχθη από 14 έως 20 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.300 ατόμων για λογαριασμό του Mega.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας από 6,2% τον Σεπτέμβριο στο 4,9%. Η Ελληνική Λύση διατηρεί υψηλό ποσοστό 11,7%, ενώ το ΚΚΕ εμφανίζει άνοδο από 8,1% σε 10% μέσα σε ένα μήνα.

Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 9,9%, ενώ αρκετά μικρότερα κόμματα κινούνται στο όριο εισόδου στη Βουλή: Φωνή Λογικής 3,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, ΜέΡΑ25 3,1%, ΝΙΚΗ 2,8% και Νέα Αριστερά 2%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 20,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

ΚΚΕ: 7,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

Νίκη: 2%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΜέΡα25: 2,3%

Νέα Αριστερά 1,4%

Φωνή Λογικής: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 14%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διαφορά μάλιστα 19 μονάδων, καθώς Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθούν με 6%.

Για το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα και Σαμαρά

Όσον αφορά τον αντίκτυπο ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 38% των ερωτηθέντων το βλέπει θετικά, το 50% αρνητικά, και το 12% παραμένει ουδέτερο ή δηλώνει αβεβαιότητα.

Το 24% δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, με το 11% να το θεωρεί πολύ πιθανό και το 13% αρκετά πιθανό, ενώ το 17% αναφέρει «πιθανόν όχι» και το 58% ξεκάθαρα «όχι».

Παρομοίως, για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 68% των ερωτηθέντων το βλέπει αρνητικά και το 20% πως «πιθανόν όχι» δεν θα το ψηφίσει, ενώ το 9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανόν και μόνο το 3% ότι θα το ψηφίσει.

Στο ερώτημα πως αξιολογούν την αξιωματική αντιπολίτευση το 81% την κρίνει αρνητική και μόνο το 10% απαντάει θετικά, ενώ αξιολογούν αρνητικά και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 79%.

Στο ερώτημα εάν οι πολίτες επιθυμούν πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, τα ποσοστά που καταγράφονται είναι 36% και 63%, αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποσοστά στο ερώτημα εάν επιθυμούν πρόωρες εκλογές με το 49% να είναι υπέρ και το 48% να τάσσεται κατά.