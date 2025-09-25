Δημοσκόπηση GPO

Προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στην πρόθεση ψήφου (η εταιρεία δεν έδωσε εκτίμηση ψήφου στη συγκεκριμένη έρευνα) η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,3%, ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%.

Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται στο 2,1% και το ΜεΡΑ25 στο 2%, ενώ 1,5% συγκεντρώνει η Νέα Αριστερά. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Οριακή πλειοψηφία προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας

Το 51,2% των πολιτών «συμφωνούν» και «μάλλον συμφωνούν» με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, το 50,2% των πολιτών προτιμά από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.



Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους. Σε σχέση με τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών, το 67,5% απαντά «όχι» και «μάλλον όχι» έναντι του 31,1% που απαντά «ναι» και «μάλλον ναι».