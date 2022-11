Στα ΗΑΕ ο Δένδιας - Συναντήσεις με ομολόγους του

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο εφετινό 13ο Φόρουμ «Sir Bani Yas», το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο κ. Δένδιας είχε επαφές με ομολόγους του από την Ιορδανία, το Ιράκ και τη Λιθουανία, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συμμετέχω στο 13ο Φόρουμ «Sir Bani Yas». Συναντήσεις στο περιθώριο με ομολόγους Ιορδανίας, Ιράκ, Λιθουανίας - Ι participate in the 13th “Sir Bani Yas Forum”. Meetings on the sidelines with #Jordan🇯🇴, #Iraq 🇮🇶, #Lithuania 🇱🇹counterparts. pic.twitter.com/tfUohD41jY