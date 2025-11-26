Κλιμακώνεται η κόντρα στη Βουλή με αφορμή την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Διαμαντή Καραναστάση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται εκ νέου στην πλειοψηφία και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη να της απαντάει σε τόνο οξύ.

Συγκεκριμένα, με την προβολή ενός βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο όπως υποστήριξε, καταγράφεται το «γλείψιμο» του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή Καραναστάση επιχείρησε να εκθέσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το “γλείψιμο” του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου.

Για show της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο ο παριστάμενος υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που όπως σχολίασε «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο», γι΄αυτό οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Πλεύση κάτω από τη Φωνή Λογικής.

Ο υπουργός αναγνώρισε πάντως την «αγάπη» που δείχνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Διαμαντή Καραναστάση επιμένοντας ότι είναι διορισμένος, καθώς «δεν κατέβηκε με σταυρό και δεν πήρε σταυρό». Η κόντρα συνεχίστηκε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει ως «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη». Από τα πυρά της δε γλίτωσε ούτε το ΚΚΕ.

Θα μιλήσω για ψεύτες και θα μιλήσω για όλους εσάς της ΝΔ που από την προηγούμενη Τετάρτη ο πρώην βουλευτής μας ο κ. Καραναστάσης είπε ότι ''δεν ανέχομαι την βρωμιά σας και παραιτούμαι'', επι μια εβδομάδα, όλη η κυβέρνηση με προεξάρχοντας Μαρινάκη, Γεωργιάδη, Λαζαρίδη, έχετε σηκώσει κονιορτό. Έχετε επιπέσει επάνω στον καλλιτέχνη που παραιτήθηκε, λέγοντας του τα εξ αμάξης από ψέματα, ότι ήταν διορισμένος και όχι εκλεγμένος. Διορισμένος είναι ο κ. Μαρινάκης και οι μισοί σας υπουργοί» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και στην συνέχεια έβαλε να παίζει βίντεο με δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη για τον Δ. Καραναστάση.

Γεωργιάδης: Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είστε πίσω από την Ελληνική Λύση

«Σόου με βίντεο. Απαράδεκτο μια πρώην πρόεδρος της Βουλής να έρχεται και να παραβιάζει τον κανονισμό με τέτοιο χυδαίο και απαράδεκτο τρόπο. Σιγά σιγά ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει το πραγματικό σας πρόσωπο. Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είστε πίσω από την Ελληνική Λύση» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Στο ΚΚΕ που έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν γιατί δεν είπατε τα ίδια; Γιατί δεν κάνατε την ίδια φασαρία; Αλλά δεν σας πειράξαν αυτά. Η Πλεύση σας πείραξε» πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτωντας τον υπουργό.

«Ανάγωγη. Σταμάτα. Μη με διακόπτετε επιτέλους. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και μας τα κάνεις αυτά στη Βουλη. Εάν το επιχείρημα της κα Κωνσταντοπούλου ότι ο λόγος που κ. Καρανασταστης είναι νομιμά εκλεγμένος γιατι η κα. Δημοπούλου του έδωσε τη θέση της τότε ο Μπιμπίλας δεν είναι αδίκως εκλεγμένος γιατί η κα. Δάλλα δεν του έδωσε την θέση της; αναρωτήθηκε ο υπουργός και συνέχισε: «Εσείς που μας το παίζετε τόσο πολύ υπέρ των γυναικών γιατί κόψατε 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες;».

Γεωργιάδης: Ανύπαρκτος επί 2 χρόνια ο Καραναστάσης

«Σύμμαχος και πολιτικός σας φίλος ήταν ο κ. Κασιδιάρης. Μαζί ρίξατε τον Σαμαρά» είπε σε υψηλούς τόνους ο κ. Γεωργιάδης για να απαντήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Βγήκατε εκτός εαυτού και μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα ότι έβλεπα τον Παπαδόπουλο. Δεν εξέλεξε τον Μάϊο του 2023 βουλευτές η Πλεύση. Κι εσείς κόπτεστε για βουλευτές που δεν εξελέγησαν.

Αντι να πάει σε καμία εκκλησία να ανάψει κανά κερί για τον κ. Παπασταύρου, του οποίου οι κατηγορίες κατέπεσαν όλες σε όλα τα δικαστήρια. Βρωμιά είναι να μην μπορείς να ζητήσεις συγνώμη από ανθρώπους που κατάφορα έχεις αδικήσει. Φτιάξατε το ψηφοδέλτιο των δεύτερων εκλογών σύμφωνα με τα γούστα σας. Επι 2 χρόνια ο Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος. Βαρέθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά πάει πολύ να μας μιλάει και για βρωμιά. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγνώμη από όλους αυτούς που κατηγορείτε. Αν είχατε μέσα σας ψυχή και δεν ήταν τόσο βρώμικη θα ζητάγατε συγνώμη που τον αδικήσατε τον κ. Παπασταύρου. Αλλά έτσι για να βγάλετε τα σωψυχά σας πάνω στην ελληνική κοινωνία».