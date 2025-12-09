Στ. Σιμόπουλος: Η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις συνέπειες

Με αναφορές στις αγροτικές κινητοποιήσεις οι τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο «Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ"- Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο εισηγητής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, κατά την έναρξη της ομιλίας του σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ανέφερε ότι «την ίδια ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού, η κυβέρνηση εξακολουθεί να νομοθετεί με τον μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Μέσα σε αυτό που ζούμε σήμερα, που οφείλεται στα αγροτικά μπλόκα, που κατά την γνώμη μου έχουν επικρατήσει οι ακραίοι -που είτε επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις, είτε έχουν το χαμόγελο και κλιμακώνουν τις διεκδικήσεις τους- η Κυβέρνηση προχωρεί το μεταρρυθμιστικό της έργο».

Αργότερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, απαντώντας, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης είπε πως «έχω την αίσθηση ότι η αντιπολίτευση ζει στον κόσμο της και δεν συναισθάνεται το που βρισκόμαστε». Σημείωσε ότι «οι 20 τελευταίες ημέρες του χρόνου αντιστοιχούν σε τέσσερις μήνες του υπόλοιπου χρόνου σε εμπορική κίνηση. Εάν χαθούν αυτές οι ημέρες το πλήγμα για την εθνική οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτο. Οποιοδήποτε κλείσιμο τελωνείου, αεροδρομίων, συνόρων, λιμανιών θα είναι καταστροφικό και θα το πληρώσει όλη η ελληνική κοινωνία και οι αγρότες που προσμένουν ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θα υπάρξουν τα φορολογικά έσοδα για να δοθούν αυτές οι ενισχύσεις».

Ο κ. Καιρίδης είπε ότι «όλοι θα πρέπει να τοποθετηθούμε με υπευθυνότητα και να μην ξεφεύγουμε. Είναι άλλο τα όποια δίκαια αιτήματα έχουν οι αγρότες και άλλο πράγμα το μπλοκάρισμα και η κατάρρευση της εθνικής οικονομίας, κάτι που αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει».

Σχετικά με την τροπολογία της Ελληνικής Λύσης για την άρση του αξιόποινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, την χαρακτήρισε «φαιδρή και αντιφατική», λέγοντας ότι το να φέρνει ένα ακροδεξιό κόμμα - που υποτίθεται ότι έχει τον νόμο και την τάξη στην προτεραιότητά του- την άρση του αξιοποίνου και να μην διώκονται όσοι παραβιάζουν τον νόμο στην πατρίδα μας είναι εξωφρενικό και παράδοξο.

Ελπίζω τα άλλα κόμματα να μην θελήσουν να εκτεθούν υποστηρίζοντάς την». Απαντώντας στα σχόλια περί αστυνομικής βίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ανέφερε ότι «αυτό που εγώ είδα στην Κρήτη ήταν μαγκουροφόροι να κυνηγάνε αστυνομικούς» και σημείωσε ότι:

«το 2025 έγιναν 1.700 διαδηλώσεις και δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Εάν θέλετε να δείτε τι σημαίνει αστυνομική βία δείτε τις αστυνομικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Η ΕΛΑΣ έχει δείξει απίστευτη ανοχή, ανεκτικότητα, επαγγελματισμό και σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της όποιας παραβατικότητας και μπράβο της».