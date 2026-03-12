Στ. Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων - Ν. Ανδρουλάκης: Όχι μαθήματα σε μας

Έντονος διάλογος στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, σημειώθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ενέργειας, για την κύρωση των 4 ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της Κοινοπραξίας Chevron και Helleniq, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ όταν ο Σταύρος Παπασταύρου θέλησε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με το πέρας της ομιλίας του. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι το ΠΑΣΟΚ - για άλλη μια φορά - δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, όσον αφορά σε αυτήν την εθνική υπόθεση και αποδείχθηκε ότι παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.«Το εθνικό είναι το αληθές. Θα σας απαντήσω το εθνικό είναι το αληθές και το αληθές δεν επιδέχεται υποκειμενισμό», είπε ο υπουργός Ενέργειας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπάντησε σημειώνοντας ότι πραγματικά εθνικό είναι το αληθές και συμπλήρωσε: «Αυτά τα θέματα που συζητάμε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς, όταν επί δύο ολόκληρα χρόνια ρωτώ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου Κύπρου - Κρήτης και δεν παίρνω καμία απάντηση… αφήστε, τα μαθήματα...»

Από την πλευρά του ο Σταύρος Παπασταύρου επέκρινε το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη πως δεν μπορεί να υποστηρίζει πώς «τα κάναμε όλα και δεν κάναμε τίποτα».

«Πρέπει όλοι να έχουμε το θάρρος και τη γενναιοδωρία να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά όλων, όπως κάνουμε εμείς. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στις τρεις επιτροπές, και σήμερα, αναφέρθηκε στον ρόλο του Γιάννη Μανιάτη. Για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Βενιζέλο δεν ειπώθηκε μία λέξη. Το όνομα «Βαγγέλης Βενιζέλος» δεν ακούστηκε. Γιατί;

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, δεν ακούστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πρώτος αναγνώρισα τη συνεισφορά του Γιάννη Μανιάτη και της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων.

Όμως, αν αποδίδουμε έπαινο στην αφετηρία, τότε πρέπει να αποδώσουμε έπαινο και στη διαδρομή, αλλά κυρίως το μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έκανε τον σχεδιασμό πράξη».