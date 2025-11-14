Στ. Παπασταύρου: Ιστορική η σύνοδος P-TEC - Ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας (vid)

14/11/2025 • 10:44
Με βίντεο για τον απολογισμό της Διατλαντικής Συνόδου για την Ενέργεια (P-TEC) εγκαινίασε την παρουσία του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα συνοψίζει τα κομβικά αποτελέσματα και τις συμφωνίες που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη, ανάμεσα στις οποίες η σημαντική συμφωνία παραχώρησης ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο μεταξύ ExxonMobil, HelleniQ Upstream και Energean Hellas, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια, αλλά και η πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία LNG μεταξύ ΔΕΠΑ, AKTOR και Venture Global.

