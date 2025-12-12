Στ. Κασσελάκης: Κατηγορεί τον Αλ. Τσίπρα για υποκρισία και έλλειψη οικονομικής και γεωγραφικής παιδείας

Δριμεία επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας κάθε προσπάθεια πολιτικής ανασύνθεσης ως «υποκριτική», εξαπολύει κατά του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας» Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του στη HuffPost.

Ο Κασσελάκης περιγράφει την εμφάνιση του Τσίπρα στο «Παλλάς», κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ως χαρακτηριστικό δείγμα υποκρισίας, ενώ προχωράει και σε προσωπικές καταγγελίες υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός αδυνατεί να αντιληφθεί βασικές οικονομικές και γεωγραφικές έννοιες.

«Δεν μπορείς να ανασυνθέσεις κάτι, εάν δεν κάνεις μια ειλικρινή αυτοκριτική. Δηλαδή, το να πεις ότι ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για 15 χρόνια, ήμουν πρωθυπουργός, διαχειρίστηκα τη χώρα, και για όλα φταίνε οι άλλοι, εκείνοι με εξέθεσαν, εκείνοι με ρεζίλεψαν… Και έρχομαι τώρα με διαλέξεις στο Harvard για rebranding, εμένα μου ακούγεται υποκριτικό», υπογραμμίζει.

Ο Κασσελάκης στηλιτεύει την παρουσίαση στο Παλλάς, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί και τα στελέχη που στελέχωναν τον Τσίπρα τόσα χρόνια τοποθετήθηκαν στον εξώστη δίπλα από την τουαλέτα, προκειμένου να «ξεφτιλιστούν».

Σε άλλο σημείο, προσθέτει ο Στέφανος Κασσελάκης, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε επαφή με την Γεωγραφία: «Του μίλησα για ένα τάνκερ που είχαν πιάσει στο Τέξας και με ρωτάει: Το Τέξας έχει θάλασσα; Του λέω, μα το Τέξας δεν είναι μόνο ροντέο και φαρ ουέστ, έχει πολύ μεγάλη θάλασσα, είναι ο κόλπος του Μεξικό, και του έδειξα στο χάρτη. Ναι, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά αν διαβάσεις τι λέει στο βιβλίο για τη Ρίγα της Εσθονίας, γίνεται σαφές».

Ακόμα, περιγράφει την αδυναμία κατανόησης εκ μέρους του Τσίπρα για τη λειτουργία της επιχειρηματικής του δραστηριότητας: «“Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις μία εταιρεία που έχει καράβια. Πώς τα πήρες τα καράβια, με δάνειο;” με ρώτησε ο Τσίπρας. Του εξήγησα ότι έπεισα επενδυτές να εμπιστευτούν την κρίση μου, ώστε να επενδύσουμε στον κλάδο με βάση την ανάλυση που είχα κάνει. Η πρώτη του αντίδραση ήταν: “Σου έδωσαν δάνειο!” Λέω “όχι, αυτό λέγεται equity capital”, αλλά εκείνος δεν καταλάβαινε τι έλεγα».

Τέλος, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για ομοφοβία, λέγοντας ότι δεν ήταν και ο μοναδικός που τον αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο μέχρι σήμερα: «Έχω βιώσει, ναι, έχω παρατηρήσει. Και από πολιτικούς και από πρώην συντρόφους στην Ελλάδα (…)»