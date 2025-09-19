Στ. Καλαφάτης: Με νέες υποδομές ενισχύουμε στην πράξη την έρευνα και την καινοτομία

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών στην Κρήτη επισκέφθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης: «Επισκεφθήκαμε τα έργα κατασκευής των νέων κτηριακών υποδομών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) που αφορούν στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης (Innovationand Advances Training Center), στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα έργα που θα αποτελέσουν πυρήνα επιστημονικής δραστηριότητας και Εκπαίδευσης τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτούνται και από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μια επένδυση που ενισχύει στην πράξη την έρευνα και καινοτομία και αναδεικνύει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ως έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας μας στις νέες τεχνολογίες».

Κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του Ι.Τ.Ε., Καθηγητή Βασίλη Χαρμανδάρη, τους διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων και στελέχη του ερευνητικού Κέντρου, στο επίκεντρο βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο το Ι.Τ.Ε. μπορεί να ενδυναμώσει τις συνέργειες με την τοπική κοινωνία, μεταφέροντας την τεχνογνωσία του σε επιστημονικά επιτεύγματα και νέες τεχνολογίες και δημιουργώντας οφέλη για την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία.

«Το Ι.Τ.Ε. επιτελεί πολυσύνθετο έργο και αποτελεί μοντέλο σύγχρονου ερευνητικού κέντρου. Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ερευνητικών κέντρων είναι πολύ σημαντική για την εξάπλωση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς την κοινωνία, τομέα στον οποίο επενδύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.

Ο υφυπουργός επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στις Γούρνες Χερσονήσου και είχε συνάντηση εργασίας με τον διευθυντή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ. Αριστομένη Π. Καραγεώργη, μέλη του Δ.Σ., εκπροσώπους των Ερευνητικών Ινστιτούτων και στελέχη του ερευνητικού κέντρου.

«Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι ο μοναδικός ερευνητικός φορέας στη χώρα μας που καλύπτει όλο το φάσμα της θαλάσσιας έρευνας. Με το έργο του στα τρία ερευνητικά ινστιτούτα, συμβάλει στη συλλογή και επεξεργασία σημαντικών θαλάσσιων δεδομένων. Με το σύστημα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, ενώ συμβάλλει με κρίσιμα στοιχεία στη ναυσιπλοΐα, στην αλιεία, στον τουρισμό και στην εκτίμηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας μας.

Συζητήσαμε με την διοίκηση για τις ανάγκες αλλά και για τον σχεδιασμό που υλοποιεί το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον χώρο της θαλάσσιας έρευνας καθώς και για τις αναπτυξιακές του προοπτικές», επισήμανε ο κ. Καλαφάτης, ο οποίος ενημερώθηκε και για την εξέλιξη των έργων ανέγερσης νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του κέντρου σε Ανάβυσσο και Κρήτη.