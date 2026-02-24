Σπανάκης από Ρόδο και Κω: 228 έργα από το υπουργείο Εσωτερικών στα Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα βρέθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου ο υφυπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ. κ. Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, προσκεκλημένος των Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας ως κεντρικός ομιλητής.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στα έργα που έχουν ενταχθεί από το υπουργείο Εσωτερικών που ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα 228 έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από το υπουργείο Εσωτερικών.

Είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την οικονομική – φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και να αναφερθεί αναλυτικά στις περιοχές που θα έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ για το 2026 και μηδενικό για το 2027 στα Δωδεκάνησα. Χαρακτηριστικά είπε ότι πάνω από 58 περιοχές στη Ρόδο θα έχουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ το 2026.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που γίνονται στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα για τη Ρόδο: η Παιδαγωγική Ακαδημία, το Εθνικό Θέατρο, το Αθλητικό Κέντρο «Καλλιπάτειρα» κ.ά.. Μίλησε για τα αποχετευτικά, για τα υδραυλικά και για τα έργα οδικής ασφάλειας.

Εκτενή αναφορά έκανε και για την τουριστική περίοδο του 2026, καθώς και για τα οφέλη των εργαζομένων από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους και είπε χαρακτηριστικά: «ό,τι υποσχόμαστε το υλοποιούμε».

Ο κ. Σπανάκης ευχαρίστησε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη διαχρονική υποστήριξη στην παράταξη και τόνισε ότι: «στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να ξεπεράσει στα Δωδεκάνησα το 50% στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης αναφέρθηκε και στην αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων από την κυβέρνηση κατά 70% από το 2019 μέχρι σήμερα και μάλιστα σε Δήμους όπως η Χάλκη είχαμε αύξηση 189%, στο Καστελόριζο αύξηση 225% και στο Αγαθονήσι 344%.

Κλείνοντας, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στην αξιοπιστία του κυβερνητικού λόγου και επεσήμανε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα κριθούμε για την υλοποίηση όσων δεσμευτήκαμε το 2023. Επιπλέον, κάλεσε τα στελέχη σε ετοιμότητα για τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών.