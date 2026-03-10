Στα όρια του δημοσίου διαλόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, υπεύθυνος για τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, μιλώντας σήμερα Τρίτη στο πλαίσιο του διήμερου Συνεδρίου του Athens Alitheia Forum με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τις Ψευδείς Ειδήσεις και τον Τοξικό Λόγο», που πραγματοποιείται στο διάστημα 10-11 Μαρτίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο κ. Σκέρτσος, στη συζήτησή του με τους δημοσιογράφους Η. Κανέλλη, Π. Μανδραβέλη και Β. Σκουρή, «βασική προϋπόθεση και συνισταμένη της δημοκρατικής συνύπαρξης είναι οι νόμοι, που αποτελούν όρια και κανόνες που θέτουμε για να μπορούμε να ζούμε αρμονικά, με σεβασμό μεταξύ μας», αλλά όπως συνταγματικά κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου, έτσι «θα πρέπει να απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον με όρους ευπρέπειας, αλήθειας, τεκμηρίωσης όταν τοποθετούμαστε δημόσια πάντα στο πλαίσιο της ελευθερίας του Τύπου».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης και το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων, τη στήριξη της ελευθερίας του λόγου και της ενημέρωσης» καθώς «έχουμε καταργήσει το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, έχουμε δώσει πολλά εργαλεία για να μην επιβαρύνονται οι δημοσιογράφοι με υπέρογκα ποσά σε αγωγές που μπορεί να κινούν πολίτες εναντίον τους».

Ο κ. Σκέρτσος δήλωσε πως «σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων, των λειτουργών της ενημέρωσης να υπηρετούν την ενημέρωση ως βασικό στοιχείο της δημοκρατίας», όμως «στην πράξη η αλήθεια δεν είναι ποτέ απλή και παίρνει χρόνο για να τεκμηριωθεί ένα ψέμα, γιατί τρέχει πολύ πιο γρήγορα διαχρονικά». Επομένως, συμπέρανε «δική μας αποστολή είναι αυτή ακριβώς, όχι απλά να λειτουργούμε αμυντικά ή ιδεολογικά, αλλά να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα η επιταχυνόμενη λειτουργία της τεχνολογίας ως προς τη διάδοση, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θεμάτων ή θεωριών συνωμοσίας και τι κάνουμε για να περιορίσουμε αυτή την πραγματικότητα, να ενδυναμώσουμε και τους πολίτες και τους λειτουργούς της ενημέρωσης».

Από την πλευρά τους οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στον διάλογο συμφώνησαν πως τα «όρια του δημόσιου λόγου είναι και όρια του νόμου», όπως τόνισε ο Η. Κανέλλης, αναφορικά με τις ψευδείς ειδήσεις. Αυτές, κατά τον Π. Μανδραβέλη, υπήρχαν πάντοτε στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική, πλην όμως η ταχύτητα διάδοσης και ο διαθέσιμος χρόνος επεξεργασίας τους στη σημερινή εποχή είναι πολλαπλάσιοι και καθιστούν αδύνατη την επικύρωση του περιεχομένου του μηνύματος. Για τον Π. Μανδραβέλη, τα όρια στον δημόσιο λόγο επιβάλλονται από τον ίδιο τον λόγο και τη φιλελεύθερη αντίληψη για την ελευθερία της έκφρασης περισσότερο από κανόνες κι απαγορεύσεις.

Επιπλέον ο κ. Κανέλλης ανέδειξε το θέμα της σκόπιμης παραπληροφόρησης για την εξυπηρέτηση προσωπικών ή ιδεολογικών συμφερόντων και του φανατισμού που οδηγεί το αναγνωστικό κοινό σε σχόλια που παρακινούνται από το συναίσθημα και τις πολιτικές πεποιθήσεις παρά στην κριτική βάσανο και τον διάλογο.

Από την πλευρά του ο κ. Σκουρής, ανέδειξε το πρόβλημα του χαμηλού προϋπολογισμού των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, που καθιστά δυσχερή τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των ειδήσεων που κυκλοφορούν, ενώ επεσήμανε και τον κίνδυνο που αποτελεί για την ορθή κριτική κι η τακτική των αγωγών εναντίον των δημοσιογράφων που τολμούν να αποκαλύπτουν.