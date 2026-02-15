Ά. Σκέρτσος: Όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκράτης δεν μπορεί να αδιαφορήσει για όσα καταγγέλθηκαν από τον Γ. Στουρνάρα

Θέση υπέρ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον Αλέξη Τσίπρα παίρνει μέσω σημερινής του ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η αντίδραση της αντιπολίτευσης και κάποιων αναλυτών στη συνέντευξη Στουρνάρα παραπέμπει στη φράση "διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο"». Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας πλέκει το εγκώμιο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ τονίζει ότι «όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκράτης που ανησυχεί για τη λειτουργία των θεσμών δεν μπορεί να μένει αδιάφορος σε όσα καταγγέλθηκαν από τον Γιάννη Στουρνάρα για τη διακυβέρνηση Τσίπρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Κατάποση καμήλου και διύλιση κώνωπα

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης και κάποιων αναλυτών στη συνέντευξη Στουρνάρα παραπέμπει στη φράση «διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο».

Θα μπορούσε κάποιος που θέλει να μείνει μόνο στη επιφάνεια να ασκήσει κριτική και για την επιλογή του μέσου. Όμως, όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι το μείζον σε όσα καταγγέλθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη τότε απλά κοροϊδεύει τον εαυτό του αλλά και τους πολίτες.

Ο Γιάννης Στουρνάρας υπηρετεί διαχρονικά τον πατριωτισμό της ευθύνης και της αλήθειας, που ετυμολογικά σημαίνει μη λήθη. Να μην ξεχάσουμε για να μην ξαναζήσουμε όσα τραγικά συνέβησαν πριν λίγα μόλις χρόνια.

Έχει δώσει προσωπικές και γενναίες μάχες για να κρατήσει την πατρίδα μας στη ζώνη των ευνομούμενων ευρωπαϊκών δημοκρατιών και της νομισματικής σταθερότητας του ευρώ. Και τις κέρδισε. Σχεδόν μόνος του. Για όλους μας.

Έχει δικαιωθεί, επίσης, δικαστικά για όσα υπέστη ο ίδιος και η σύζυγός του.

Ο λόγος του μετράει και για έναν ακόμη λόγο: διότι αληθινό είναι μόνο ο,τι αντέχει στο χρόνο. Και οι διαχρονικά σταθερές θέσεις του Στουρνάρα άντεξαν και επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά στον χρόνο. Αυτός έχει μείνει σταθερός. Άλλοι επιχειρούν διαρκείς κωλοτούμπες.

Με τη συνέντευξή του μας υπενθύμισε γιατί είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε όσα ζήσαμε -και όσα ο ίδιος προσωπικά υπέστη ως επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής- την περασμένη δεκαετία.

Όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκράτης που ανησυχεί για τη λειτουργία των θεσμών δεν μπορεί να μένει αδιάφορος σε όσα καταγγέλθηκαν από τον Γιάννη Στουρνάρα για τη διακυβέρνηση Τσίπρα.

Ειδικά σήμερα που επιχειρείται με περίσσιο θράσος το πολιτικό come back ενός σχεδόν καθαγιασμένου Αλέξη Τσίπρα.

Ο σημερινός Αλέξης Τσίπρας είναι το ίδιο κι απαράλλαχτο πρόσωπο που επιτέθηκε όσο κυβέρνησε σε ανεξάρτητους θεσμούς, στους πολιτικούς του αντιπάλους και στις οικογένειές τους, εργαλειοποιώντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Όχι μόνο για να τους πλήξει πολιτικά αλλά και για να τους εξουδετερώσει ποινικά. Και αυτό είναι το χειρότερο όλων διότι ειναι μια πρακτική εκτός των δημοκρατικών ηθών.

Ας αποφασίσουμε, λοιπόν, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με το «σημαίνον» ή με το «σημαινόμενο». Δηλαδή με το «περιτύλιγμα» ή με την «ουσία».

Η ρηχή μνήμη και η ακόμη πιο ρηχή κριτική πάντως δεν υπηρετούν ούτε την ουσία, ούτε την αλήθεια, ούτε βεβαίως τη δημοκρατία. Για την «ταμπακιέρα» όσων κατήγγειλε ο Γ. Στουρνάρας θα μιλήσουν όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση»;