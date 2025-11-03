Α. Σκέρτσος: Είμαι στη διάθεση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έθεσε εαυτόν στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «μολονότι οι γνώσεις μου είναι γενικές», όπως είπε.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες», τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα διαχρονικό, διοικητικό και επιχειρησιακό πρόβλημα του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων».

«Κρούετε ανοιχτές θύρες, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος σχετικά με το αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της Πλεύσης Ελευθερίας και του βουλευτή της, ο κ. Σκέρτσος κατηγόρησε τον κ. Καζαμία ότι εμφανίζεται ως «εθνικός εισαγγελέας», και, «όπως συνηθίζει να κάνει η Πλεύση, έχετε καταλήξει σε μια καταδικαστική απόφαση για “καθετοποιημένη εγκληματική οργάνωση” που αρχίζει από τον πρωθυπουργό και καταλήγει στους αγρότες που πήραν τις επιδοτήσεις».

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις, όχι για να κουνάμε το δάχτυλο» τόνισε ο υπουργός, θυμίζοντας στον βουλευτή ότι αυτή η κυβέρνηση «από την πρώτη στιγμή έκλεισε το παραθυράκι να δίνονται ενισχύσεις σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα και έστειλε στον εισαγγελέα τα ύποπτα ΑΦΜ».