Ά. Σκέρτσος κατά ΠΑΣΟΚ: Το «κλόπυ πέιστ» έχει τα όριά του

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με διαδικτυακή του ανάρτηση άφησε αιχμές εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την επικοινωνιακή πολιτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας ότι χρησιμοποιεί συνθήματα που παραπέμπουν στη φρασεολογία που χρησιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία.

Στο τέλος της ανάρτησής του τονίζει ότι «σημασία, προφανώς, έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το «κλόπυ πέιστ» έχει τα όρια του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Ο κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ μιλάει τελευταία για ένα «συμβόλαιο αλήθειας» με τους πολίτες παραπέμποντας στη «συμφωνία αλήθειας» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016.

Η κα. Αποστολάκη ψέγει τον Πρωθυπουργό για συναλλακτική αντίληψη περί πολιτικής επειδή την Κυριακή χρησιμοποίησε τη φράση «αυτό είναι το συμβόλαιό μου με τους πολίτες», ξεχνώντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξελέγη το 1981 με σύνθημα το «συμβόλαιο με το λαό»…αλλά και πολύ πιο πρόσφατα το «συμβόλαιο αλήθειας» του κ. Τσουκαλά.

Και τέλος μαθαίνουμε ότι το νέο σύνθημα του ΠΑΣΟΚ θα είναι «μια Ελλάδα για όλους», μια πολύ κοντινή παραλλαγή δηλαδή του κεντρικού μηνύματος της εθνικής στρατηγικής που υλοποιεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για τα άτομα με αναπηρία με στόχο

«Μια Ελλάδα με όλους, για όλους».

Σημασία, προφανώς, έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το «κλόπυ πέιστ» έχει τα όρια του.