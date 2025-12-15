Σφοδρή σύγκρουση Θεοδωρικάκου - Φάμελλου στη Βουλή για τον «εξώστη της πολιτικής εξορίας»

Σε οξεία πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Προϋπολογισμό, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο να ανταλλάσσουν βαριές αιχμές.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών. Όπως ανέφερε, τους τελευταίους 16 μήνες η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζοντας ότι η αύξηση των μισθών προϋποθέτει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της για την ακρίβεια. «Δεν είπατε ούτε μία συγγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία [...] Αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», δήλωσε.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, με αφορμή τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και την πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. «Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Φάμελλε, για να κατεβείτε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας. Χρησιμοποιείτε λαϊκισμό, ψέματα και δημαγωγία», είπε, παραπέμποντας στη χωροταξία της εκδήλωσης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αντέδρασε κατηγορώντας τον υπουργό για πολιτική ασυνέπεια και μετακινήσεις μεταξύ κομμάτων, ενώ έκανε λόγο για «υποτέλεια» της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι νομοθετεί «κατ’ εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ». Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε την άμεση ανάκληση των χαρακτηρισμών, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σταθερή επιλογή της κυβέρνησης και προϋπόθεση για την ασφάλεια και το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «βρίσκεται στη Βουλή με προθεσμία λήξης». «Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…», είπε, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι «παίζει θέατρο» και «συκοφαντεί συνειδητά» για να προκαλέσει πόλωση.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε νέα φραστική επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος». Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κάλεσε το προεδρείο να την ανακαλέσει στην τάξη και να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της.

«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε ακραίως προσβλητικά για τον κ. Γεωργιάδη. Κατά σαφή παραβίαση του άρθρου 77 του Κανονισμού της Βουλής. Και ζητάμε από το προεδρείο να πάρει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.