Σφοδρή κόντρα Μυλωνάκη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Έχω έρθει για να πω την αλήθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε το δρόμο της αλήθειας μακριά από την τοξικότητα και την συνωμοσιολογία που διαρκώς καλλιεργείτε» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε επίκαιρη ερώτησή της για «την παραγγελία, αξιοποίηση και διακίνηση από μέρους του, του υπομνήματος ή εσωτερικού σημειώματος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε από τον Ιούνιο του 2025».

Ο υφυπουργός, είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «παρ' όλο το γεγονός ότι αναφέρεστε σε θέματα που έχω απαντήσει, εγώ είμαι εδώ για να επαναλάβω την αλήθεια που εσείς πεισματικά αρνείστε να ακούσετε, γιατί ανατρέπει σενάρια επιστημονικής φαντασίας που εσείς προσπαθείτε να χτίσετε ξανά, όπως το κάνατε και στο πρόσφατο παρελθόν».

Σχετικά με το ενημερωτικό σημείωμα που αφορούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός επανέλαβε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι «όσο και εάν επιμένετε να βαφτίζετε το ενημερωτικό σημείωμα, υπόμνημα» και «να λέτε το ίδιο τροπάριο», η αλήθεια είναι ότι «δεν υπήρξε ποτέ κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους ή οποιουδήποτε άλλου στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έγγραφο αυτό κ. Κωνσταντοπούλου δεν είναι 'υπόμνημα'. Είναι 'ενημερωτικό σημείωμα'.

Έτσι το χαρακτηρίζει ο συντάκτης του. Και δεν είναι έγγραφο γιατί δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου, αφού δεν έχει πρωτόκολλο, δεν εστάλη με αλληλογραφία ή έστω με e-mail, δεν έχει καν αποδέκτη. Ο συντάκτης του δεν είναι κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ένας συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης που γνωρίζει τα αγροτικά ζητήματα. Στη γλώσσα των δημοσιογράφων, είναι λοιπόν ένα είδος non paper».

Ο υφυπουργός, ξεκαθάρισε ότι στο ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε «δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων», αλλά «περιγράφει την προσωπική αντίληψη του συντάκτη του, γύρω από τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λειτουργία του και τι πρέπει να αλλάξει στο μέλλον, αλλά δεν κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες». Yπογράμμισε δε, στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι «μπορεί να σας βόλευε προφανώς κάποια αναφορά του συντάκτη σε ποινικές ευθύνες, αλλά δυστυχώς για εσάς και τη νέα σας θεωρία συνωμοσίας, δεν κάνει κάτι τέτοιο».

Αυτή τόνισε ο κ. Μυλωνάκης, είναι «η αλήθεια, όσο και εάν σας στεναχωράει αυτό, γιατί ρίχνει πολύ νερό στην πολιτική σούπα που θέλετε να φτιάξετε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πρόκειται για ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα που συνέταξε συνεργάτης μας για λόγους προσωπικής μου ενημέρωσης και μου το έστειλε στις 15 Ιουνίου του 2025, στο κινητό μου τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής»

Ο κ. Μυλωνάκης εξήγησε ότι ζήτησε να έχει αυτή την άτυπη ενημέρωση «γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της επικαιρότητας τότε» καθώς « η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ανακοίνωση της στις 20 Μαΐου 2025, γνωστοποίησε ότι έκανε έφοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθησε η παραίτηση του τότε προέδρου του Οργανισμού, λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου».

Από την στιγμή που η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι υπάρχει μια 'συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σύστημα απάτης με γεωργικά κονδύλια και διαφθορά στην οποία εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ' εγώ τι έπρεπε ακριβώς να κάνω; Δεν όφειλα να ζητήσω ενημέρωση από τον ειδικό μας σύμβουλο επί των αγροτικών; Πραγματικά, εσείς αυτό θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο σκάνδαλο;».

Aντίθετα, υποστήριξε ο υφυπουργός «θα ήταν σκάνδαλο αδιαφορίας εάν δεν ζητούσα να ενημερωθώ για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα».

Ο κ. Μυλωνάκης αρνήθηκε ότι γνώριζε το περιεχόμενο της έρευνας τον Ιούνιο του 2024 και μάλιστα ότι ενημέρωνε και βουλευτές: «Το γεγονός και μόνο, ότι ζήτησα το ενημερωτικό σημείωμα μετά την έκδοση του δελτίου Τύπου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι αγνοούσα την έρευνα» είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τα δημοσιεύματα πως γνώριζε για παρακολουθήσεις γαλάζιων βουλευτών από το 2024 , ο υφυπουργός είπε πως τα έχει διαψεύσει με δημόσια ανάρτησή του» και ρώτησε: «Μπορείτε να μου πείτε, πού και πότε έχει πει ο κ. Μπουκώρος αυτά που εσείς ισχυρίζεστε ότι έχει πει; Βρήκατε κάποια δήλωσή του που να με κατονομάζει; Η απάντηση είναι ότι πουθενά δεν έχει αναφερθεί στο όνομα μου. Μόνο κάτι ευφάνταστα δημοσιεύματα το έχουν γράψει».



«Μας λέτε ότι ο κ. Μπουκώρος δεν υπουργοποιήθηκε στον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2024, γιατί γνωρίζαμε ότι είχε καταγραφεί σε συνομιλία, και για αυτό δεν τον κάναμε υπουργό, αλλά λίγους μήνες μετά, τον Μάρτιο του 2025, υπουργοποιήθηκε» συνέχισε ο υφυπουργός. «Θέλετε να μας πείτε δηλαδή, ότι το καλοκαίρι του 2024 το γνωρίζαμε, και στις αρχές του 2025 το ξεχάσαμε; Αυτό μας λέτε; Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του».

Επίσης και για ένα «ρυπαρό» όπως είπε, δημοσίευμα που αναφερόταν στον βουλευτή Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσο Χατζηβασιλείου, ο κ. Μυλωνάκης παρατηρησε πως «όταν ρωτήθηκε σχετικά ο κ. Χατζηβασιλείου. Το διέψευσε κατηγορηματικά».

Για το εάν το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε πως «προφανώς γνωρίζαμε τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό άλλωστε και η δική μας κυβέρνηση ήταν αυτή που προσπάθησε να εκσυγχρονίσει και να εξυγιάνει τον Οργανισμό. Μπορεί να χρειάζονταν περισσότερα βήματα και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας για αυτό» όμως «είναι άλλο να λέει κάποιος ότι η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και άλλο ότι γνώριζε το περιεχόμενο της έρευνας των εισαγγελικών αρχών».

Ο κ. Μυλωνάκης απαντώντας «πολιτικά» στην Κωνσταντοπούλου, της καταλόγισε ότι «έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και την συνομοσιολογία σε τέχνη» προσθέτοντας ότι «είναι προφανές ότι πιέζεστε από τις δημοσκοπήσεις, τα διάφορα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων και αυτή η αγωνία σας είναι εμφανής και σας σπρώχνει σε ακόμη μεγαλύτερα ψεύδη από αυτά που μας έχετε συνηθίσει.

Ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Η μέθοδός σας είναι γνωστή. Δεν μας εκπλήσσει. Τα ίδια κάνετε σε όλα τα θέματα. Εντοπίζετε αστήρικτα δημοσιεύματα, σπέρνετε μια θεωρία, την αναπαράγετε μόνη σας, παίρνετε μετά τις δικές σας μαρτυρίες ως δεδομένο, φτιάχνετε κατηγορητήρια, και στη συνέχεια καταδικάζετε όποιον θεωρείτε ότι στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά σας».

Η χώρα, υπογράμμισε ο υφυπουργός, «δεν χρειάζεται αυτόκλητους εισαγγελείς. Είναι μια ευνομούμενη Πολιτεία και οι αρχές του κράτους δικαίου ισχύουν στο ακέραιο. Οι άνθρωποι καταδικάζονται με αποδείξεις από τα δικαστήρια. Όχι με στημένα δημοσιεύματα και κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες, όπως άλλωστε αυτό περίτρανα και στην υπόθεση της Novartis».

Ο κ. Μυλωνάκης, μάλιστα υπενθύμισε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι στο παρελθόν είχε, με δημόσιες αναφορές της, διαχωρίσει την θέση της με ανάλογα δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento και του εκδότη της κ. Βαξεβάνη «που τώρα αγκαλιάζετε παρ' όλο που αυτά έχουν χειρότερα χαρακτηριστικά από εκείνα που τότε καταγγέλλατε ότι ήταν έξω από τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας!».

Ο κ. Μυλωνάκης επέκρινε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «αντί να ασχολείστε με την ουσία της υπόθεσης και τη διερεύνηση του πώς φτάσαμε ως εδώ, ασχολείστε και πάλι με σενάρια επιστημονικής φαντασίας; Δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε για παράδειγμα για το ρόλο των τεχνικών συμβούλων και των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή για τις εταιρίες πιστοποίησης των βιολογικών;

Καταλαβαίνω ότι η στάση σας αυτή μπορεί να θεωρείτε ότι 'πουλάει' στο δικό σας ακροατήριο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα ανεχόμαστε αυτές τις ακραίες συκοφαντίες. Αυτά τα ψεύδη προς άγραν δικών σας ψήφων. Ούτε θα ανεχόμαστε να ρίχνετε τόνους λάσπης αδιακρίτως, επειδή είναι το μόνο που γνωρίζετε να κάνετε» είπε ο κ. Μυλωνάκης.