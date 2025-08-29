Σε δύο φάσεις η χορήγηση των περιφερειακών τηλεοπτικών αδειών - Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για τη χορήγηση των περιφερειακών τηλεοπτικών αδειών μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ οι άδειες θα είναι τριετούς διάρκειας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η οριστική αδειοδότηση των σταθμών ανά τις περιφέρειες που, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφάνισε ο αρμόδιος υφυπουργός, φτάνουν τους 86.

Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

1η φάση: Το ΕΣΡ κατά το νόμο θα ελέγξει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις «ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις». Με τον τρόπο αυτό «διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι σταθμοί θα συνεχίσουν να εκπέμπουν εφόσον πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις».

2η φάση: Το στάδιο εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ζήτημα χωρητικότητας στο φάσμα των συχνοτήτων. Το ΕΣΡ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα μοριοδοτήσει τους υποψηφίους με βάση ποιοτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, όπως είναι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και αριθμός εργαζομένων. Στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται «επιπλέον μοριοδότηση για την πολυετή, συνεχόμενη λειτουργία των σταθμών».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ποινικό μητρώο, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Το οικονομικό αντάλλαγμα για την άδεια θα είναι «ένα συμβολικό ετήσιο κόστος εποπτείας προς το ΕΣΡ, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση το κόστος εποπτικού έργου και πληθυσμιακά κριτήρια» Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, «καταργούνται οι διατάξεις του ν. 4339/2015, γνωστού ως «Νόμος Παππά», και ακυρώνεται το μοντέλο της δημοπρασίας που έδινε άδεια σε όποιον πλήρωνε τα περισσότερα».