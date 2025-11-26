Α. Σδούκου: Μέσα από το βιβλίο του ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να αποτινάξει ευθύνες για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του

Σε συνέντευξή της στο MegaNews η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «επιστρέφουν οι αυταπάτες και τα αφηγήματα μιας περιόδου που οι πολίτες θέλουν να αφήσουν οριστικά πίσω τους». Υπενθύμισε τα δραματικά γεγονότα του 2015 και τόνισε πως «η κοινωνία θυμάται τις συνέπειες εκείνης της περιόδου. Θυμάται τις κλειστές τράπεζες, τις ουρές στα ΑΤΜ, τα capital controls και τη βαθιά ανασφάλεια που βίωσε ο ελληνικός λαός».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «επιχειρεί να αποτινάξει ευθύνες για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του», υπενθυμίζοντας τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της περιόδου εκείνης. «Μας είχαν πει ότι θα τελειώσουν τα μνημόνια με έναν νόμο και ένα άρθρο, ότι θα καταργήσουν τη λιτότητα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τα δισεκατομμύρια που θα έδιναν», σημείωσε. «Όταν όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν, τότε έφταιγαν οι κακοί ξένοι σε έναν κ. Τσίπρα που δεν τα είχε υπολογίσει σωστά. Αυταπάτη - που έλεγε τότε ο κ. Τσίπρας - νούμερο ένα».

Υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να ξαναφέρει το αφήγημα της αυταπάτης αλλά αυτή τη φορά για τους συνεργάτες του. «Τι έρχεται και λέει τώρα ο κ. Τσίπρας; Ότι ήθελε να κάνει πράγματα, αλλά τελικά τον υπονόμευσαν ο κακός Πολάκης, ο κακός Λαφαζάνης, ο κακός Βαρουφάκης, δηλαδή το επιτελείο του. Αυταπάτη νούμερο δύο δηλαδή». Πρόσθεσε δε ότι «ενώ θέλουμε να ξεχάσουμε όσα συνέβησαν, έρχεται το βιβλίο και μας τα θυμίζει όλα. Το δημοψήφισμα, τις περιπέτειες με το νόμισμα, την ανεξέλεγκτη είσοδο μεταναστών».

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στην ανερμάτιστη πολιτική της περιόδου Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι «το 2015 είχαμε τον κ. Λαφαζάνη που ήθελε δραχμή, τον κ. Βαρουφάκη που ήθελε κουπόνια, την κ. Κωνσταντοπούλου που κι εκείνη είχε τη δική της ατζέντα. Ήταν μια "επιθεώρηση" που στοίχισε στη χώρα 100 δισεκατομμύρια».

Η Ελλάδα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι οι πολίτες «βλέπουν μπροστά και ενδιαφέρονται για λύσεις, προοπτική και ασφάλεια για το αύριο». Ανέδειξε τις πρόσφατες διεθνείς συμφωνίες της κυβέρνησης, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας του πρωθυπουργού στην υπογραφή συνεργασίας με τη γαλλική Mistral, «μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη».

Αναφέρθηκε επίσης στη νέα συμφωνία του υπουργείου Υγείας «με αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση της φροντίδας ασθενών», καθώς και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που προετοιμάζονται στα σχολεία, «ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο που θα κυριαρχεί στη νέα εποχή».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών «που δίνουν προοπτική, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζουν γεωπολιτικά τη χώρα», ενώ ανέφερε ότι «το δημόσιο χρέος βαίνει μειούμενο και η χώρα προοδεύει βήμα-βήμα».

Στήριξη στους αγρότες: Η κυβέρνηση επιχειρεί να δίνει λύσεις με συγκεκριμένες πολιτικές

Η κ. Σδούκου αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και ανέλυσε τα βήματα που κάνει η κυβέρνηση για να λυθούν τα προβλήματα. Υπενθύμισε ότι σε σειρά εξωγενών κρίσεων του παρελθόντος, από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση έχει αποτελεσματικά ενισχύσει τους αγρότες.

Όπως ανέφερε, «οι αγρότες έχουν δικαιολογημένη πίεση από τον Daniel, από την ευλογιά και από καθυστερήσεις όπως οι διαδικασίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Διαβεβαίωσε όμως ότι «η βασική ενίσχυση καταβάλλεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ οι κτηνοτρόφοι που έχασαν κοπάδια θα λάβουν ειδική ενίσχυση εισοδήματος, πέραν των αποζημιώσεων». Υπενθύμισε επίσης ότι το νέο στοχευμένο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός θα εξειδικευτεί άμεσα.

Παράλληλα υπενθύμισε «μια σειρά μέτρων που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Το μειωμένο ρεύμα για 183.000 αγρότες, τα φορολογικά κίνητρα για συνεταιρισμούς και αγροτικές ενώσεις, καθώς και παρεμβάσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης».

«Η προσπάθεια να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη είναι συνεχής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της τη «μαύρη» εικόνα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι «η χώρα προχωρά προς τα μπρος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί καθημερινά να δίνει λύσεις». Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η μαύρη εικόνα που διαρκώς περιγράφει η αντιπολίτευση δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα της χώρας».