Αλ. Σδούκου: Η αντιπολίτευση εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση

Δριμεία κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή τις δηλώσεις του Κώστα Τσουκαλά.

Η κα Σδούκου τόνισε ότι «μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της αντιπολίτευσης είναι ότι εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση. Όταν μάλιστα δεν μπορεί να το βρει, απλώς το εφευρίσκει».

«Σήμερα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για «μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου».

«Θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών.

Σε κάθε περίπτωση, ας το διευκρινίσει», πρόσθεσε.