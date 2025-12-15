Α. Σδούκου για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν είναι διαμαρτυρία αλλά ταλαιπωρία για τους πολίτες

Στη βούληση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού να στηρίξουν ουσιαστικά και συνολικά τον αγροτικό κόσμο, με διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι οι λύσεις δεν μπορούν να προκύψουν μέσα από συγκρούσεις, αποκλεισμούς δρόμων και εν τέλει την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά μόνο μέσω συνεννόησης, κοστολόγησης των αιτημάτων και ειλικρινούς διαλόγου

Νέα εποχή στις αγροτικές επιδοτήσεις με διαφάνεια

Τόνισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο, απολύτως διαφανές σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων. «Πάμε να περάσουμε σε μια νέα εποχή, όπου οι αγροτικές επιδοτήσεις θα δίνονται με διάφανο και δίκαιο τρόπο, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για επιστροφή σε καθεστώτα που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αποτελεί λύση.

Όπως ξεκαθάρισε, το ζητούμενο για τους ίδιους τους αγρότες είναι να πληρώνονται δίκαια και με διαφάνεια, ανεξαρτήτως του φορέα που έχει την αρμοδιότητα.

Αιτήματα αγροτών: τι είναι εφικτό και τι όχι

Αναφερόμενη στα αιτήματα που έχουν τεθεί, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι κάποια είναι εύλογα και έχουν λογική βάση, ενώ άλλα κινούνται εκτός ευρωπαϊκών και δημοσιονομικών πλαισίων, όπως για παράδειγμα οι εγγυημένες τιμές. «Δεν είμαι εγώ αυτή που θα αξιολογήσει ποια αιτήματα γίνονται αποδεκτά και ποια όχι. Το κυβερνητικό επιτελείο τα επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή και πρέπει όλα να κοστολογηθούν», ανέφερε

Στήριξη σε όλον τον αγροτικό κόσμο, όχι μόνο σε όσους βρίσκονται στα μπλόκα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν περιορίζονται σε όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. «Η βούληση του πρωθυπουργού είναι η στήριξη συνολικά του πρωτογενούς τομέα.

Υπάρχουν αγρότες που δεν είναι στα μπλόκα, βρίσκονται στα σπίτια τους και δικαιολογημένα εκφράζουν την αγωνία τους για το αύριο και το κόστος παραγωγής», δήλωσε. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η στήριξη όλων, είτε βρίσκονται στις κινητοποιήσεις είτε όχι.

Κοινωνικές επιπτώσεις και ανάγκη συνεννόησης

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στην ταλαιπωρία που προκαλείται στους πολίτες από τους αποκλεισμούς των δρόμων, φέρνοντας ως παράδειγμα τα πολύωρα ταξίδια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ επισήμανε και τους κινδύνους που συνεπάγεται η πολύ αυξημένη κίνηση μέσω βοηθητικών οδών.

Τόνισε ότι και ο ίδιος ο αγροτικός κόσμος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και να μην επιθυμεί τη σύγκρουση με τους συμπολίτες του, ιδιαίτερα ενόψει των γιορτών γιατί πλέον «δεν θα είναι διαμαρτυρία, αλλά ταλαιπωρία των πολιτών».

Ξεκαθάρισε πως «θέλουμε να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα συνεννόησης. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλον τρόπο επίλυσης των ζητημάτων αν δεν καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, με ειλικρίνεια» και συνέχισε αναφερόμενη σε σειρά επαγγελμάτων και περιοχών που αναμένουν ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου τζίρου του μέσα στις γιορτές, κάτι που δεν πρέπει να τεθεί υπό κίνδυνο.

Ανοιχτές πόρτες για διάλογο

Σημείωσε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται για δύο ημέρες στις Βρυξέλλες, οι πόρτες του γραφείου του παραμένουν ανοιχτές, όπως και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών. «Με καλή θέληση μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος. Οι ημέρες είναι κρίσιμες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει ποια από τα αιτήματα είναι εφικτό να ικανοποιηθούν και ποια όχι, ειδικά όταν τίθενται μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις.

Λύσεις με διάλογο, όχι με κλειστούς δρόμους

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε «δυσάρεστη έκπληξη» το να μην ανταποκρίνεται κάποιος σε πρόσκληση του Πρωθυπουργού για ειλικρινή διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων. Επισήμανε, τέλος, τις αρνητικές συνέπειες των αποκλεισμών στην οικονομία, στον τουρισμό και στην ασφάλεια των πολιτών, επαναλαμβάνοντας ότι «οι λύσεις δίνονται με συνεννόηση και όχι με κλειστούς δρόμους».