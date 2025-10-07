Σ. Ζαχαράκη: Σημαντικό κανάλι σύνδεσης των νέων με την αγορά εργασίας το Μεταλυκειακό Έτος - Διαθέσιμες 14.116 θέσεις

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας καταγράφει φέτος το πιο ισχυρό αποτύπωμα από την έναρξή του, με 14.116 διαθέσιμες θέσεις για το 2025–2026 και αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι. Την ώθηση δίνει ξεκάθαρα ο ιδιωτικός τομέας καθώς περισσότερες από 6.200 επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά, προσφέροντας πάνω από 10.000 θέσεις, δηλαδή το 72% του συνόλου.

Η συμβολή τους είναι καθοριστική, με τη συμμετοχή των εταιρειών να αυξάνεται κατά 40% μέσα σε έναν χρόνο, δείχνοντας έμπρακτα ότι οι ίδιες οι δυνάμεις της αγοράς βλέπουν στη Μαθητεία ένα ουσιαστικό κανάλι για να φέρουν νέους ανθρώπους σε πραγματικές θέσεις εργασίας. Με την παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης στα 182,1 εκατομμύρια ευρώ, ο θεσμός αποκτά στέρεες βάσεις και εξελίσσεται σε στρατηγική γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικού στίβου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την περίοδο 2025-2026, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία χρονιά η ευρεία αποδοχή και η δυναμική του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

Συγκεκριμένα, 271 φορείς του Δημόσιου Τομέα προσέφεραν 3.917 θέσεις, ενώ από τον Ιδιωτικό Τομέα συμμετείχαν 6.256 επιχειρήσεις, διαθέτοντας συνολικά 10.199 θέσεις μαθητείας. Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανέρχεται στις 14.116, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την περίοδο 2024 -2025.

Η συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το 72% των θέσεων προέρχεται από επιχειρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την έμπρακτη στήριξή τους στον θεσμό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η προσφορά θέσεων από τον ιδιωτικό τομέα κατέγραψε αύξηση 40% σε σχέση με πέρυσι.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις για την ουσιαστική συμβολή τους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους εκπαιδευτικούς, στους Συντονιστές ΠΔΕ και στους Υπευθύνους ΔΔΕ για τη Μαθητεία, για την πολύτιμη υποστήριξη και την προώθηση του θεσμού σε κάθε στάδιο εφαρμογής του.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θέσεων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 2025-2026, επιβεβαιώνει ότι η Μαθητεία - ένας θεσμός στον οποίο επενδύουμε πολλά ως Υπουργείο Παιδείας - έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με πάνω από 14.000 διαθέσιμες θέσεις, αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι, και με τον ιδιωτικό τομέα να καλύπτει το 72% αυτών καταγράφοντας αύξηση 40%, αποδεικνύεται ότι αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό κανάλι σύνδεσης των νέων μας με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, με την πρόσφατη αύξηση χρηματοδότησης που εγκρίναμε κατά 57,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 182,1 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, δίνοντας στα παιδιά μας ουσιαστικές δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές. Η Μαθητεία ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης τόνισε «Η διαρκής ενίσχυση του θεσμού της Μαθητείας αποδεικνύει ότι η συνεργασία Πολιτείας, εκπαιδευτικών και επιχειρήσεων μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο για τους νέους μας. Η μαθητεία αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό στίβο και δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στηρίζουν τον θεσμό, από τους φορείς και τις επιχειρήσεις μέχρι τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές που εργάζονται καθημερινά με αφοσίωση. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη μαθητεία ακόμα πιο ουσιαστική και αποτελεσματική, προς όφελος των νέων και της κοινωνίας μας».