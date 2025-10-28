Σ. Ζαχαράκη για 28η Οκτωβρίου: «Όχι» στον φασισμό, «ναι» στην Δημοκρατία

«Η Ελλάδα μας, αγέρωχη, στέκεται δυναμικά και πορεύεται μέσα στα χρόνια, έχοντας μια βαριά ευθύνη, την οποία φέρουμε όλοι: Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά, δυνατή και δυναμική, έτσι ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τα δίκαιά της, συνάμα όμως, να δημιουργεί ανάπτυξη, έτσι ώστε σε αυτά τα μικρά παιδιά που παρέλασαν μπροστά μας, να δώσει προοπτική», δήλωσε, μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Στεκόμαστε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, θυμόμαστε τους γνωστούς και τους αγνώστους που έδωσαν τη ζωή τους, έτσι ώστε να είμαστε ελεύθεροι και να μπορούμε να διεκδικούμε όλα τα δίκαια που βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν αυτονόητα και δεδομένα», πρόσθεσε η κ. Ζαχαράκη.

«Με πίστη για τις δυνατότητές μας, με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν, σε όλες αυτές τις μεγάλες νίκες, οι οποίες μας έδωσαν ακριβώς αυτό το σθένος να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για την ελευθερία, στεκόμαστε και πάλι με σεβασμό, ως προς την ημέρα, ως προς το μεγάλο "ΟΧΙ" στο φασισμό, στο μεγάλο "ΝΑΙ" στη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ιδεώδη και τα δίκαια», κατέληξε η υπουργός.