Σ. Ζαχαράκη: Με 1,8 εκατ. ευρώ από το ΥΠΑΙΘΑ αγοράστηκε και ανακαινίσθηκε το κτίριο της νέας εστίας του ΔΙΠΑΕ

Η ενίσχυση της σχολικής στέγης, η φοιτητική μέριμνα αλλά και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός, κατά τη διήμερη επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό, Νίκο Παπαϊωάννου, εγκαινίασε τη δεύτερη φοιτητική εστία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) στη Σίνδο, το κτήριο της οποίας αγοράστηκε και ανακαινίστηκε με πόρους του Υπουργείου, συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ (1.850.000). Παράλληλα, η Υπουργός εγκαινίασε και το νέο, υπερσύγχρονο γυμναστήριο του Πανεπιστήμιου. Νωρίτερα, η Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε και το χώρο όπου κατασκευάζεται το νέο Γενικό Λύκειο Πολίχνης.

Η νέα εστία του ΔΙΠΑΕ θα προσφέρει αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη σε περισσότερους από 180 φοιτητές και φοιτήτριες.

Η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη αφού ευχαρίστησε τις πρυτανικές αρχές του ΔΙΠΑΕ αλλά και κάθε εργαζόμενο και εργαζομένη για την συνεργασία τους τόνισε ότι «η νέα αυτή υπερσύγχρονη εστία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο, μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων, με ποσό, το οποίο ξεπερνάει τα 1.800.000 ευρώ, αγοράστηκε και ανακαινίζεται το κτήριο προκειμένου τον Δεκέμβριο του 2025, να υποδεχτεί τους φοιτητές/τριες. Επιδίωξη μας είναι να παρέχουμε ποιοτικούς και ασφαλείς χώρους διαμονής των φοιτητών/τριών. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη φοιτητική μέριμνα με τη δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών, ανακαινίση παλαιών και σημαντικής προσθήκης κλινών με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες, οι φοιτητές/τριες αλλά και τα περιφερειακά πανεπιστήμια».

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη, εγκαινίασε και το νέο, υπερσύγχρονο γυμναστήριο του ΔΙΠΑΕ, το οποίο παραδίδεται για χρήση στους φοιτητές και την τοπική κοινωνία. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους εκγύμνασης,

κερκίδες χωρητικότητας 1.000 θεατών,

και δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων, προπονήσεων και εκδηλώσεων, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους νέους του Δήμου Δέλτα.

Νέο σχολείο κατασκευάζεται στην Πολίχνη μέσω ΣΔΙΤ

Κατά την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, η Υπουργός επισκέφθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης, το αποτελεί ένα από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 5.000 μαθητών σε εννέα δήμους, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την ανέγερση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών μονάδων, αλλά και τη συντήρηση και διαχείρισή τους για τα επόμενα 25 χρόνια.

Το νέο σχολικό κτίριο περιλαμβάνει:

σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και ειδικές αίθουσες ξένων γλωσσών,

εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών, σχεδίου και αισθητικής αγωγής,

βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο,

γραφεία διοίκησης, συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων,

πλήρως εξοπλισμένους χώρους υγιεινής και υποδομές προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι «η σύγχρονη, ποιοτική σχολική στέγη είναι κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης και σε αυτόν σύμμαχοι μας είναι η Περιφέρεια, οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες. Βρισκόμαστε σε ένα νέο σχολείο που θα αποδοθεί στα παιδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης τον επόμενο Σεπτέμβριο με ποιοτικούς χώρους οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας όπως την γνωρίζαμε έως σήμερα. Το νέο σχολείο στην Πολίχνη είναι ένα από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ. Η αποστολή μας ως Υπουργείο Παιδείας, είναι να βοηθούμε και να βρίσκουμε λύσεις για τις πραγματικές ανάγκες έχοντας επίγνωση ότι η καλύτερη επένδυση είναι στα παιδιά».

Το απόγευμα η Υπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό στις εργασίες του Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Θεολογίας, με θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία και η «οντολογία» της τεχνολογίας: ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες».

Νωρίτερα το μεσημέρι, η Σοφία Ζαχαράκη, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης που συνδιοργανώνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής της στη Θεσσαλονίκη, η Υπουργός, εκπροσώπησε την Κυβέρνηση στα εγκαίνια του Εκκλησιαστικού Φοιτητικού Οικοτροφείου Αρρένων «Παναγία η Δεξιά», παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.