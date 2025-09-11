Σ. Ζαχαράκη: Η δημόσια Παιδεία εξελίσσεται, δυναμώνει και προσφέρει σε κάθε παιδί το σχολείο που του αξίζει

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άρχισε σήμερα, Πέμπτη, η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της επικράτειας. Με την ευκαιρία αυτή, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε στην Ξάνθη.

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός επισκέφθηκε το Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο (1ο Γυμνάσιο) και το Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο (2ο Γενικό Λύκειο), τα οποία λειτουργούν για πρώτη χρονιά φέτος με ενισχυμένες υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια και διαδραστικούς πίνακες.

Επιπλέον, επισκέφθηκε το 11ο Δημοτικό και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ανακαινίστηκαν πλήρως με εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης αιθουσών και χώρων υγιεινής, καθώς και με την κατασκευή νέων γηπέδων. Η συστέγασή τους με το ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης, διευκολύνει την εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ακόμη, η Ζαχαράκη επισκέφθηκε το 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, το οποίο σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, εφαρμόζει ομίλους αριστείας και καινοτομίας, από τη ρομποτική και τις φυσικές επιστήμες έως τη μυθολογία και το θέατρο.

Επίσης, η υπουργός επισκέφθηκε το 5ο Γυμνάσιο και το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης το οποίο ανακαινίσθηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Και τα δυο αυτά σχολεία ξεχωρίζουν για τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα Erasmus, διεθνείς διαγωνισμούς, με σημαντικές εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπως στο CERN αλλά και για τις φιλανθρωπικές τους δράσεις.

Η Ζαχαράκη, επισκέφθηκε, επίσης, το Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης, όπου ολοκληρώθηκαν προ ολίγων ημερών οι εργασίες συντήρησής του με δαπάνη της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, το οποίο εγκαταστάθηκε σε νεόδμητο κτίριο κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Κατά τον χαιρετισμό της στους αγιασμούς που πραγματοποιήθηκαν, η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι, σήμερα, στην Ξάνθη για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, όπου επισκέφθηκα, μεταξύ άλλων, ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, δυο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αλλά και το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, που μετέχουν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Υποδεχόμαστε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους γονείς, στα σχολεία, και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι τα παιδιά τους θα βρουν ένα σχολικό περιβάλλον προσεγμένο, με σύγχρονες υποδομές, νέα ψηφιακά εργαλεία και φωτεινούς χώρους που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό και πιο ελκυστικό.

Οι διαδραστικοί πίνακες, τα σετ ρομποτικής, οι όμιλοι δημιουργικότητας και οι απογευματινές δραστηριότητες στοχεύουν στο να δώσουν στα παιδιά τις απαραίτητες ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους. Θέλουμε το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών.

Η φετινή χρονιά φέρνει καινοτομίες στο περιεχόμενο της διδασκαλίας: νέα βιβλία στην Πληροφορική, εισαγωγή του μαθήματος των Οικονομικών στη Γ΄ Γυμνασίου, επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς μας και την πιλοτική εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου που θα αξιολογηθεί στην πράξη.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων. Στόχος μας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν αυτό το πολύτιμο εργαλείο με υπευθυνότητα, κατανοώντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί ως βοηθός και όχι ως αυτοσκοπός.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ωνάση, για τη στρατηγική συμβολή του σε αυτό το νέο θεσμό της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και στις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς με τη γενναία δωρεά τους, ανακαινίσθηκαν 431 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Με τη συνεργασία Πολιτείας και κοινωνίας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η δημόσια παιδεία δεν μένει στάσιμη - εξελίσσεται, δυναμώνει και προσφέρει σε κάθε παιδί το σχολείο που του αξίζει.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά. Να αξιοποιούν κάθε μέρα, να στηρίζουν ο ένας τον άλλο και να απολαμβάνουν τη μοναδική εμπειρία της σχολικής ζωής.

Καλή σχολική χρονιά!»