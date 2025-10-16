Σ. Ζαχαράκη για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των μη κρατικών πανεπιστημίων: Ας μην σπεύδουν κάποιοι να προκαταλάβουν

Τι ακριβώς συμβαίνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας στη χώρα μας σε σχέση με την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους από την αρμόδια αρχή, διευκρίνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Ακόμα δεν έχουν βγει αποτελέσματα, οπότε όποιος σπεύδει αυτή τη στιγμή να προκαταλάβει την πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένει την τελική εισήγηση από την ΕΘΑΑΕ.

Το Υπουργείο δεν έχει λάβει και η ΕΘΑΑΕ δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα, αναμένεται όμως άμεσα και η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Θυμίζω το χρονικό, ότι έχει ήδη γίνει η αρχική πιστοποίηση των τεσσάρων ιδρυμάτων των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν με το καλό στην Ελλάδα από φέτος, όμως η δεύτερη φάση περιελάμβανε έλεγχο των προγραμμάτων όπως και εγκαταστάσεων για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν κάποιες σχολές. Άρα αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν γίνει κάποιες αναρτήσεις απ’ ό,τι βλέπω και κάποιες προαναγγελίες κυρίως από εφημερίδες, όμως δεν έχει βγει το τελικό.

Εγώ θα έλεγα λοιπόν να περιμένουμε την τελική έκδοση έτσι ώστε μετά να μπορεί να αξιολογηθεί και βέβαια συγχρόνως να ειπωθεί και αυτό το οποίο νομίζω έγινε πολύ σαφές και από την πρώτη φάση, ότι όποιοι έσπευσαν είτε να πουν ότι όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές, όλα αυτά απεδείχθησαν ούτως ή άλλως ψευδή, όπως επίσης και όσοι είπαν ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν ενέχει στοιχεία και ελέγχου πάρα πολύ αυστηρού αλλά και αξιολόγησης και πάλι, νομίζω ότι απερρίφθησαν όλα αυτά εκ του αποτελέσματος», τόνισε η κ. Ζαχαράκη στο ERT News 105,8.

Στην επισήμανση ότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Οκτωβρίου, η κ. Ζαχαράκη απάντησε «είναι όμως η πρώτη φορά, η πρώτη εφαρμογή και βέβαια είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα μπόρεσε να πετύχει μετά και το πράσινο φως του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, θυμίζω, είναι μέσα στο καλοκαίρι. Άρα, με την κατάθεση των αιτήσεων τον Απρίλιο, μετά με την αξιολόγηση, μετά με το πράσινο φως του Συμβουλίου της Επικρατείας και βέβαια και με τον απαραίτητο έλεγχο από την ΕΘΑΑΕ, από την Εθνική αρχή καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος φέτος θα είχε περισσότερες απαιτήσεις. Σίγουρα όμως η διαβεβαίωση είναι, ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν Νοέμβριο τα μαθήματα και βέβαια και την απαραίτητη ρύθμιση να μπορούν να καλύψουν και τα παιδιά και την ύλη. Γιατί αυτό είναι το βασικό, να μπορούν να καλυφθούν οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες και η ύλη για το πρώτο εξάμηνο».

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σχετικά με το ζήτημα των κενών στα ολοήμερα σχολεία, η κυρία Υπουργόςζήτησε στους γονείς να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα. Μάλιστα, κατά τη συνέντευξη, η κ. Ζαχαράκη βρισκόταν καθ’ οδόν προς συγκρότημα κατοικιών οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από το στρατό, ενώ πανομοιότυπες κατοικίες θα κατασκευαστούν και σε στρατόπεδα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, για χρήση από τους εκπαιδευτικούς, καθώς το ζήτημα της στέγασης επηρεάζει πάρα πολύ την κάλυψη των θέσεων.

«Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πραγματική εξάντληση του ωραρίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς, να καλύψουμε πιο γρήγορα τις ανάγκες ανθρώπων που πιθανότατα να μην ανέλαβαν υπηρεσία είτε διορισμένοι, εννοώ με τους διορισμούς που κάναμε το καλοκαίρι γιατί δεν ήταν και λίγοι, ήταν 10.000 διορισμοί σε πολλές ειδικότητες και στους αναπληρωτές που ήδη αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους τους 32.000 και να μπορέσουμε το γρηγορότερο δυνατό μέσα στο μήνα να καλύψουμε και αυτές τις ανάγκες» ανέφερε.

«Θα κάνουμε λοιπόν επόμενη φάση αναπληρωτών. Δεν είναι εύκολο, διεκδικούμε τις πιστώσεις, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς είναι μια άσκηση η οποία πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό. Εγώ θα ‘θελα κάποια μέρα μάλιστα να παρουσιάσω και όλο αυτό, το τι σημαίνει κάλυψη των κενών σε όλη την Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία ενώ έχει δημογραφικό ζήτημα, υπάρχουν ολιγομελή τμήματα, υπάρχουν τμήματα τα οποία εγκρίνουμε μέσα στη χρονιά μικρών τμημάτων σε όλη την Ελλάδα που καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πολλαπλές ανάγκες πανελλαδικά. Και βέβαια και για τα ολοήμερα, οφείλουμε και εμείς να ελέγχουμε πάρα πολύ τη λειτουργία του ολοήμερου γιατί μπορείτε να φανταστείτε, το έχω δουλέψει κιόλας και η ίδια πρέπει να σας πω, εννοώ ως υπεύθυνη ολοήμερου στο σχολείο, να ξεκινάει ένα τμήμα το οποίο να έχει παιδιά και μέσα στη χρονιά να μην έχει. Όμως ο δάσκαλος είναι εκεί. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ αξιόπιστη, πολύ χρηστή διαχείριση των πιστώσεων, έτσι ώστε να αποδίδονται πραγματικά εκεί που υπάρχει αντικειμενική ανάγκη» συμπλήρωσε.

Το θέμα των κενών είναι το ξέρετε, διαχρονικό και δομικό, σημείωσε η Υπουργός και έχει να κάνει και με το θέμα των πιστώσεων.

«Πράγματι, φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα μειωμένων πιστώσεων, κυρίως ως προς το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, αλλά ένα ζήτημα επίσης το οποίο έχει να κάνει με πολλές περιπτώσεις ανθρώπων χωρίς να επικρατεί, όλο αυτό σχηματίζει μια εικόνα, ανθρώπων οι οποίοι πιθανότατα να έχουν διοριστεί και να μην έχουν πάει στη θέση τους, να έχουν πάρει άδεια. Οπότε εμείς πρέπει αμέσως μετά να τρέξουμε το σύστημα, να πάμε στην επόμενη φάση και αυτό έχει γίνει.

Προσπαθούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Όμως πρέπει να πω, γιατί φέτος φανταστείτε ότι έγινε η πρώτη φάση προσλήψεων και η δεύτερη φάση προσλήψεων νωρίτερα από ποτέ, πιο κοντινά από ποτέ μέσα στον Σεπτέμβριο. Και βέβαια να πω και στον κόσμο ότι θα πρέπει να περιμένει μέσα στον μήνα και τρίτη φάση αναπληρωτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις περιπτώσεις αυτές που λέτε. Το σύστημα όμως σίγουρα, αυτό είναι δέσμευση και προσωπική, θα μάθει να λειτουργεί νωρίτερα, ήδη το κάνει με τις εγγραφές, με το κομμάτι των μεταθέσεων, με υπηρεσιακές μεταβολές, έτσι ώστε να μπορέσουμε έτσι και την επόμενη χρονιά να είμαστε ακόμα πιο συνεπείς στους γονείς. Ξέρω ότι το ολοήμερο αποτελεί μια πολύ ισχυρή ασφαλιστική δικλείδα για το κομμάτι της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, για την εναρμόνιση.

Θέλω να σας πω ότι και θέλω να το διευκρινίσω και στους γονείς ότι αυτό το οποίο έγινε για την προτεραιοποίηση, είμαι σίγουρη ότι σας το ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας, δεν έχει να κάνει με αποκλεισμό. Είχε να κάνει με αντικειμενικές ανάγκες, έτσι ώστε σίγουρα οι γονείς που είναι στην αρχή και οι δύο εργαζόμενοι, ο ένας εργαζόμενος, οι γονείς δηλαδή, οι οποίοι έχουν αντικειμενικό ζήτημα στο να αφήσουν τα παιδιά να προτεραιοποιούνται, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι. Οι οδηγίες που δόθηκαν στους Διευθυντές Εκπαίδευσης ήταν μέχρι την πλήρη επέκταση του ολοήμερου, να προτεραιοποιούνται οι κατηγορίες τις οποίες ανέφερα, χωρίς όμως να αποκλείονται» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς το πώς προχωρούν οι μετεγγραφές, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε:

«Θα πάω στο πρώτο ερώτημα γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι κατάκτηση της διοίκησης, οφείλω να το πω και οφείλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και των πανεπιστημίων για τις μετεγγραφές, γιατί είναι το νωρίτερο που έχει γίνει ποτέ και είναι δύο μήνες νωρίτερα, αυτό είναι μία κατάκτηση στην οποία νομίζω θα μπορέσουμε να τηρήσουμε και τις άλλες χρονιές για να μπορεί η οικογένεια να ξέρει το παιδί πού θα φοιτήσει, να μη χρειάζεται να νοικιάσει δυο φορές ένα σπίτι και βέβαια και το πανεπιστήμιο να ξέρει πόσους φοιτητές θα έχει, εννοώ για το πρώτο κύμα των μετεγγραφών».

Σχετικά με την ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων διαγραφής και το πώς θα διαχειριστεί το υπουργείο τις σχολές στις οποίες οι καθηγητές αρνούνται να συνεργαστούν για τους αιώνιους φοιτητές, για παράδειγμα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στο Μετσόβιο Μηχανικοί Υπολογιστών, η κ. Ζαχαράκη επισήμανε:

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και με ευθύνη της Πρυτανείας, σε συνεργασία και με τα αρχεία των γραμματειών, εμείς από το Υπουργείο θα ελέγξουμε την τήρηση του νόμου, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει να κάνει απλά με μία αυστηρή τοποθέτηση ως προς το κομμάτι των διαγραφών, καθώς μέσα στο καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου νομοθετήσαμε έτσι ώστε να υπάρχει και μία δεύτερη ευκαιρία στους φοιτητές που είναι κοντά στη λήψη του πτυχίου. Άρα, το ζήτημα εδώ δεν είναι απλά να ασκηθεί μια πολιτική η οποία έχει τα στοιχεία της αυστηρότητας. Είναι μια δίκαιη πολιτική. Δόθηκαν ευκαιρίες και δίνονται ευκαιρίες στους φοιτητές που είναι κοντά στη λήψη πτυχίου, που έχουν παραστεί τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος τα τελευταία δύο έτη, σε μία τουλάχιστον επιτυχημένη εξέταση εκ των δύο. Μπορεί να έχεις δώσει εξέταση, μπορεί να έχεις δώσει μια εργασία, άρα έχει επιλογές και σίγουρα είναι και άνθρωποι οι οποίοι αντικειμενικά είχαν ζήτημα και έχουν δικαίωμα στο να βοηθηθούν με τη μερική φοίτηση.

Άρα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία που όλοι, καθώς συγχρόνως καλούμαστε ως Υπουργείο να ενισχύσουμε τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και το κάνουμε, με τους πόρους, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με τους πόρους για τη διεθνοποίηση, συγχρόνως είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και σε συνεννόηση και με τις πρυτανείες αλλά και με τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να τηρηθεί ο νόμος και για το κομμάτι της δεύτερης ευκαιρίας για τους φοιτητές και τις διαγραφές αυτών που δεν έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει ούτως ή άλλως να καθαρίσουν και οι κατάλογοι και να ξέρει και το κάθε πανεπιστήμιο με ποιο αριθμό φοιτητριών και φοιτητών έχει τέλος πάντων να πορευτεί».

Για φοιτητικές εστίες

«Εδώ λοιπόν έχουμε μια πλειάδα εμπειριών από την Ελλάδα για το θέμα των φοιτητικών εστιών. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ως κράτος και αυτό δεν έχει να κάνει με κόμματα ή έχει να κάνει με θητείες, να επιδιώξουμε έτσι ώστε μέχρι το 2030 το ποσοστό των φοιτητών που μπορεί να βρει σπίτι να ανέβει πολύ παραπάνω από αυτό που είναι υπάρχον. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καλύπτει σε κάποιες περιοχές 7 με 8 % έστω και 10, το οποίο είναι το πολύ. Στόχος είναι τουλάχιστον να φτάσουμε στο 15% και νομίζω ότι μπορεί να είναι εφικτός αυτός, κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά τα οποία πετυχαίνουν από κάποια άλλη πόλη να έχουν μια εύλογη άσκηση δικαιώματος για να βρουν τη διαμονή τους.

Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι ότι πρέπει να είναι εθνικός στόχος και αυτόν τον έχουμε θέσει ως προτεραιότητα κυβερνητικά, έτσι ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες κλίνες. Μέσα στα επόμενα χρόνια ήδη η Κρήτη έχει πάρει το προβάδισμα με την υπογραφή της σύμβασης με εταιρεία για το κομμάτι της ΣΔΙΤ, θα έχουμε 10.000 κλίνες που θα προστεθούν τα επόμενα χρόνια σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Ήδη η Κρήτη στο Ρέθυμνο αλλά και στο Ηράκλειο θα ξεκινήσει με την κατασκευή των νέων κλινών και στην Ελλάδα σε διάφορα μέρη. Συγχρόνως, πολλά ποσά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας διατίθενται για να ανακατασκευαστούν ή να βελτιωθούν συνθήκες και πραγματικά μια μέρα μπορείτε να μιλήσετε και με τους πρυτάνεις, να δείτε έργα αντίστοιχα που έχουν γίνει στην Πάτρα, στο Ρίο, στο Κουκούλι. Η Πάτρα μάλιστα έκανε ανακατασκευή και κάποιων δωματίων στο Μεσολόγγι, αυτό έγινε όμως με χρήματα της Περιφέρειας και σε λίγες μέρες θα είμαστε εκεί έτσι ώστε να εγκαινιαστούν.

Κάποια είναι στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συνεχώς προσπαθεί έτσι και η διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να βρίσκει λύσεις και στο θέμα της μετέπειτα διαχείρισης και τα πανεπιστήμια. Ξέρετε όμως τι παρατηρώ και οφείλω να το καταθέσω ότι συνεχώς βλέπω βελτίωση ως προς την διάθεση τήρησης κανόνων. Έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν πολλές περιπτώσεις και σε πανεπιστήμια, περιφερειακά και κεντρικά, που είχε γίνει πραγματική υπερβολή και κατάχρηση στη χρήση κλινών από κάποιους που δεν έπρεπε. Έχουν μπει κανόνες. Βλέπω ότι και οι πρυτάνεις αλλά και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και βέβαια οι υπεύθυνοι για τη φοιτητική μέριμνα φροντίζουν έτσι ώστε κάθε φορά να τηρούνται για να μπορούν να αποδίδονται σε αυτούς που πρέπει. Όμως εγώ θα έβαζα δύο σημαντικές προτεραιότητες. Τη συνεχή αύξηση των κονδυλίων που πηγαίνουν στο κομμάτι των εστιών, χρήματα τα οποία πηγαίνουν από τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας και από το κομμάτι των ΣΔΙΤ, επαναλαμβάνω τις 10.000 κλίνες που θα προστεθούν τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια εδώ μην ξεχάσουμε και το φοιτητικό επίδομα στέγασης, το οποίο επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διπλασιάστηκε στο κομμάτι των περιφερειακών πανεπιστημίων. Πλέον ένα παιδί μπορεί να πάρει δυόμισι χιλιάδες ευρώ αν έχει συγκάτοικο. Το ποσό το οποίο δινόταν το ’19 ήταν 42 εκατομμύρια και πλέον δίνουμε 83 εκατομμύρια το χρόνο για το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Εστίες λοιπόν, ξενοδοχεία τα οποία νοικιάζονται πολλές φορές από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φοιτητικό επίδομα στέγασης για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά παραπάνω και συνεχώς πραγματικά θέλουμε να βελτιωνόμαστε στις υπηρεσίες προς τα παιδιά».