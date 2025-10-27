Σ. Ζαχαράκη: Έως τις 3 Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές – Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλαδικές

Στις απαιτούμενες παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό τομέα για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, τα προγράμματα σπουδών, το εθνικό απολυτήριο, τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και άλλα ζητήματα, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, οι αλλαγές στο Δημογραφικό και τα περισσότερα είδη σχολείων, επέδρασαν στη διαδικασία κάλυψης των κενών, που υπάρχουν ακόμα και με νέες πιστώσεις από το υπουργείο Οικονομικών, μέχρι 15 Νοεμβρίου θα γίνει και η τρίτη φάση των αναπληρωτών. Ανέφερε ότι περίπου 3.500 είναι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα αυξάνεται με αλματώδη τρόπο η παράλληλη στήριξη, όπως ανέφερε η υπουργός. Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς έχει διοριστεί μετά το 2020. Σήμερα υπηρετούν 36.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κ. Ζαχαράκη είπε: «Φέτος ξέρετε ότι εγκρίναμε, όπως και οι προκάτοχοί μου, όλα τα ολιγομελή τμήματα. Τι σημαίνει αυτό; Μικρά τμήματα παντού στην Ελλάδα».

Και πρόσθεσε: Μπορεί να είναι σε ένα μικρό νησί, σε ένα δυσπρόσιτο ηπειρωτικό μέρος τρίτης λυκείου, για να μην χάνουν τα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν το μάθημα της ειδικότητάς τους, όπως επίσης να μπορούμε να προβλέπουμε όχι μόνο την επόμενη χρονιά αλλά και σε βάθος 5ετίας ποιες είναι οι ανάγκες και να πηγαίνουμε ανάλογα με αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών να το κάνουμε.

Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια εύκολη άσκηση και αυτό μπορώ πραγματικά να σας το στοιχειοθετήσουν, διότι και οι νέοι τύποι σχολείων και επαναλαμβάνω ότι δημιουργούν πολλαπλές ανάγκες και μάλιστα αλλάζουν και τη γεωγραφική διανομή και κατανομή των καθηγητών. Αλλά και το δημογραφικό θα μας φέρει προ πολύ σημαντικών αποφάσεων».

Ως προς το στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι διορίζονται σε μέρη μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους για να δημιουργηθούν δωμάτια για τους αναπληρωτές, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ υπάρχουν Δήμοι που δίνουν και σχετικό επίδομα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Για τις εξετάσεις PISA, ανέφερε πως: «Για αρχή είχαμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια για να αυξήσουμε και το ποσοστό των παιδιών που συμμετέχουν στις εξετάσεις PISA. Να δώσουμε και κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να μάθουν σε ένα νέο τρόπο του να διδάσκουν.

Άρα έγινε και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αλλά και μεγαλύτερο δείγμα. Και του χρόνου τον Σεπτέμβριο θα ξέρουμε και τις επιδόσεις μας στον πρόσφατο διαγωνισμό που έγινε. Οφείλω να πω ότι προσετέθη και εξοπλισμός σε αυτά τα σχολεία».

«Βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της Παιδείας, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», τόνισε η κ. Ζαχαράκη.

«Συνεχίζουμε τις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεν θα υπάρξει αλλαγή εν κινήσει», ανέφερε η υπουργός. «Θα έχουμε ένα σώμα αξιολογητών, μία εμπλουτισμένη τράπεζα θεμάτων», συμπλήρωσε η κ. Ζαχαράκη.

Ως προς την απαγόρευση της χρήσης κινητών μέσα στα σχολεία, δήλωσε ότι συνεχίζεται η απαγόρευσή τους και έχει δουλέψει θετικά.

Στάθηκε στη νεανική παραβατικότητα και για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπήκαν οι πρώτοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία, ενώ θα ξεκινήσουν και επιμορφώσεις γονέων.

Αναφερόμενη στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, θα ξεκινήσουν δράσεις μέσα στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών, παράλληλα με την εφαρμογή του νόμου έξω από τα σχολεία, ως προς την απαγόρευση για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.

«Οι ποινές που προβλέπει ο νέος νόμος για τους φοιτητές είναι διαβαθμισμένες», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δήλωσε ότι η απόφαση του ΣτΕ έδωσε το πράσινο φως, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ανάλογων προγραμμάτων που γίνεται από εθνική αρχή.

Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για τη στέγαση των φοιτητών, ειδικά στα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Από τον Δεκέμβριο θα επιβεβαιωθούν οι πρώτες διαγραφές των «αιωνίων» φοιτητών.