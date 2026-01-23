Σ. Ζαχαράκη από Κοζάνη: Θα επεκτείνουμε το ψηφιακό φροντιστήριο σε όλο το Λύκειο

Την εξομολόγηση ενός γονέα μαθητή, που το παιδί του χάρη στο «Ψηφιακό Φροντιστήριο» -καθότι δεν είχε άλλη δυνατότητα- πέρασε στο πανεπιστήμιο, μετέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στον σύντομο χαιρετισμό της σε σεμινάριο εκπαιδευτικών για το «Ψηφιακό Φροντιστήριο», κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο 4ο ΓΕΛ Κοζάνης.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «η οικογένεια δεν είχε ουδεμία οικονομική δυνατότητα πληρωμής για την προετοιμασία του παιδιού τους και ότι πέτυχε τον στόχο του χάρη στη δυνατότητα που προσφέρει το ψηφιακό φροντιστήριο». «Η αναφορά αυτής της μητέρας» -συνέχισε η κ. Ζαχαράκη- «για μένα είναι ένας οδοδείκτης ώστε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο αυτής της εναλλακτικής διδασκαλίας και ενίσχυσης των μαθητών σε όλες τις ειδικότητες, ακόμη και στα Επαγγελματικά Λύκεια».

Παρέθεσε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση των παρακολουθήσεων παιδιών από τη Γ’ Λυκείου για το πρώτο τρίμηνο σε ποσοστό περίπου 30% κι αυτό, όπως είπε, «είναι ένας ενδιαφέρον δείκτης για το τι θα έχουμε στη συνέχεια».

Δεσμεύθηκε ακόμη ότι για την επόμενη χρόνια «θα εξαντλήσω τη δυνατότητα ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων ώστε το ψηφιακό φροντιστήριο να επεκταθεί στην Α’ και Β’ Λυκείου» κι ανέφερε ότι στο υπουργείο «έχουμε προσφορά από Microsoft, που δήλωσε ότι θα μας βοηθήσει με τη χρήση του ψηφιακού βοηθού σε αρκετά από τα ειδικά μαθήματα που διδάσκονται στα σχολεία μας».

ναφερόμενη στο θέμα του διορισμού εκπαιδευτικών, η κ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι από το 2020 έγιναν αρκετοί σε όλοι την Ελλάδα και πολλοί περισσότεροι στη δυτική Μακεδονία. «Ο στόχος για την επομένη χρόνια είναι να έχουμε ακόμη πιο έγκαιρα τον εκπαιδευτικό στην τάξη», σημείωσε, τονίζοντας ότι «προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα ψηφιακό σύστημα καταγραφής των αναγκών που θα λαμβάνει υπόψιν τις δημογραφικές εξελίξεις, αλλά και τις ειδικότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσει το σχολείο».

Σε ό,τι αφορά το θέμα του εξοπλισμού, ανακοίνωσε ότι ενισχύονται με διαδραστικούς πίνακες τα σχολεία από την πέμπτη Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου και από ένα διεθνή διαγωνισμό που ήδη τρέχει «ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα το πρώτο εξάμηνο του 2026». Κατέληξε δε, λέγοντας πως «ευελπιστούμε ότι τα παιδιά που θα μπούνε του χρόνου στο προνήπιο θα αποφοιτήσουν το 2040 από ένα σχολείο που θα 'ναι ακόμη πιο φροντισμένο από αυτό που είναι σήμερα».

Τέλος, ανακοίνωσε ότι το «πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ευελπιστώντας «να καταφέρουμε να ανακαινίσουμε 2.000 σχολεία, στοχεύοντας παράλληλα στην παροχή νέου εξοπλισμό εργαστηρίων και αθλητικών οργάνων».

Νωρίτερα, η κ. Ζαχαράκη επισκέφθηκε το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, όπου πολυμελής ορχήστρα μαθητών από πνευστά, βιολιά, κιθάρες, πιάνο και κρουστά, της έπαιξαν ένα Σμυρνέικο τραγούδι της Ρόζας Εσκενάζυ (Καναρίνι μου γλυκό).

Η κ. Ζαχαράκη επισκέφτηκε τα δύο Ωνάσεια σχολεία της πόλης, πραγματοποίησε μια σύντομη συνάντηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έκλεισε την επίσκεψή της με συνάντηση που πραγματοποίησε με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.