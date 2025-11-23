Σ. Ζαχαράκη από Ιεροσόλυμα: Η Ελλάδα θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως

Τη συνεισφορά της Ελλάδας στον εξωραϊσμό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, καθώς επίσης και τη βούληση για ουσιαστική συμβολή στην αναβίωση της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στα Ιεροσολυμα, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για την επέτειο των 20 ετών από την ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.

Πιο αναλυτικά, χθες Σάββατο, τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ακολούθησε τελετή στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου η υπουργός, κατά την ομιλία της, εξήρε τον αναντικατάστατο ιστορικό και πνευματικό ρόλο του Πατριαρχείου, διαβεβαίωσε για την αδιάλειπτη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει στον εξωραϊσμό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, καθώς και σε άλλα σημαντικά έργα ανακαίνισής του.

« Η Ελλάδα προσέρχεται στο Πατριαρχείο πάντα προσηλωμένη στη συνεργασία και στη συνεννόηση, με αταλάντευτη τη βούληση να προσφέρει τη στήριξή της», τόνισε χαρακτηριστικά. «Υπερήφανη για τον ακατάλυτο δεσμό της με το Πατριαρχείο, ερχόμαστε ως αφοσιωμένος συμπαραστάτης, που γνωρίζει καλά το βάρος της ευθύνης που έχετε επωμισθεί και που επιθυμεί να συνεχίσει να Σας ενισχύει έμπρακτα στο έργο Σας. Για την Ελλάδα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν είναι απλώς ένας θεσμός. Είναι ένας σταθερός φάρος μέσα στους αιώνες, θεματοφύλακας των ιερών προσκυνημάτων και των χριστιανικών παραδόσεων στη Μέση Ανατολή.»

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε τη σημασία της Πατριαρχικής Σχολής της Σιών, την οποία το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στηρίζει έμπρακτα μέσω της διάθεσης εκπαιδευτικών, της παροχής βιβλίων και διδακτικού υλικού και της στενής συνεργασίας για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος σπουδών. «Η Ελληνική Πολιτεία στέκεται δίπλα Σας διαχρονικά και ουσιαστικά», υπογράμμισε η υπουργός και επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε σε σταθερή διαβούλευση, εξετάζοντας τρόπους να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το ποιμαντικό και κοινωνικό Σας έργο, τα σχολεία του Πατριαρχείου, τις κοινότητες που δοκιμάζονται, τους ανθρώπους που χρειάζονται ελπίδα και στήριξη. Η ενότητα και η συνεργασία δεν είναι για εμάς θεωρητικές έννοιες· είναι καθημερινή πράξη».

Αναφερόμενη στο έργο του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ, σημείωσε ότι «ακόμη και μέσα στις δυσκολότερες στιγμές, η φωνή του Πατριαρχείου παραμένει σταθερή, νηφάλια και προσηλωμένη στην υψηλή αποστολή του. Η συμβολή Σας στη διατήρηση της ειρήνης και του διαλόγου αποτελεί πηγή ελπίδας σε δύσκολους καιρούς».

Η υπουργός, στο πλαίσιο της επίσκεψής της, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πατριάρχη, όπου εξέφρασε τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να στηρίξει εμπράκτως το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβίωση της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, ενώ παράλληλα πρότεινε τη συνεργασία του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον, κ. Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρη Αγγελουσόπουλο, και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, επισκέφθηκε την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών (Γυμνάσιο και Λύκειο του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου), οι απόφοιτοι της οποίας, εάν το επιθυμούν, εντάσσονται στην Αγιοταφίτικη Αδελφότητα. Πρόκειται για αμιγές ελληνικό σχολείο, όπου διδάσκεται το πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης του ΥΠΑΙΘΑ. Επίσης, διδάσκονται η Αραβική και η Αγγλική ως ξένες γλώσσες, Εκκλησιαστική Ιστορία και Βυζαντινή Μουσική.

Σήμερα, Κυριακή, η υπουργός συμμετείχε στη θεία λειτουργία στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Διοκαισαρείας και Πατριαρχικό Επίτροπο εν Βηθλεέμ, Βενέδικτο, με τον οποίο συζήτησε την ανακαίνιση του Σπηλαίου της Γεννήσεως, καθώς και τα ζητήματα που απασχολούν τη χριστιανική κοινότητα της Βηθλεέμ.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.