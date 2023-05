Σ. Κάτσικας: Ποιος είναι ο υπηρεσιακός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Σωκράτης Κάτσικας αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση και να πάρει την σκυτάλη από τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Να αναφέρουμε ότι ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ (1984) και Δρ Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Σήμερα είναι καθηγητής του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association - EUA) και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ίδιου προγράμματος.

Διετέλεσε πρύτανης (2003-2006) και αντιπρύτανης (1997-2003) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2006-2008), μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (2008-2009), αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων μελών ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) (2009), Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή Προγράμματος του Προγράμματος «'Ανθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2009), γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2009 - 2012), μέλος της επιτροπής Πληροφορικής της Ελληνικής Κυβέρνησης (2011 - 2012), πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2013-2014) και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2013-2015).



Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 230 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, ως ερευνητής, ως επιστημονικός διευθυντής, και ως διευθυντής προγράμματος στις περιοχές αυτές. Συμμετέχει στις επιστημονικές επιτροπές κρίσης άρθρων αρκετών επιστημονικών περιοδικών, έχει συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 33 βιβλίων και έχει συμμετάσχει ή προεδρεύσει σε επιστημονικές επιτροπές περισσότερων από 400 επιστημονικών διεθνών συνεδρίων.