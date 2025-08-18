Σ. Βολουδάκη για το περιστατικό με τον μετανάστη και τους Εύζωνες: Η ασέβεια προς τους Εύζωνες είναι ασέβεια προς την Ελλάδα

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας για τον μετανάστη που είχε σταθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και έβριζε τους Εύζωνες, υπογράμμισε πως «Η ασέβεια προς τους Εύζωνες είναι ασέβεια προς την Ελλάδα».

«Αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας, η αίτηση ασύλου του έχει ήδη διακοπεί», σημείωσε ακόμη η κυρία Βολουδάκη για τον μετανάστη που δηλώνει 23 ετών από το Αφγανιστάν. Μάλιστα τόνισε: «Σεβασμός στα εθνικά μας σύμβολα. Οι Εύζωνες δεν είναι κάτι τυχαίο. Συμβολίζουν την πατρίδα μας».

Παρακολουθήστε το βίντεο από την επίθεση του μετανάστη προς του Εύζωνες: